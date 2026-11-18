Drewniane ławki, atramentowe kałamarze i pożółkłe świadectwa – to wszystko można zobaczyć w grudziądzkim Muzeum. Otwarto tam wystawę poświęconą historii szkoły. Ekspozycja nosi nazwie „Witaj, szkoło z Kałamarza Grudziądzkiej Edukacji".

Najważniejszym z eksponatów jest oczywiście szkolna ławka, którą prezentuje Dawid Schoenwald, kurator wystawy.



- Aranżacja całej klasy to powrót do przeszłości. Ławki są oczywiście jeszcze z otworkami na kałamarze, mam stare kalkulatory ręczne, ale są też liczydła, a oprócz tego globusy, tornistry, zeszyty oryginalne z lat dwudziestych, podręczniki, czapeczki szkolne, ponieważ kiedyś każdy uczeń musiał taką czapeczkę szkolną - wyjaśnia kustosz.



W osobnej gablocie jest przedmiot niezwykły, z okresu okupacji niemieckiej: tornister szkolny, który jest tornistrem metalowym - żelaznym.



- Jest to rzecz niesamowita pochodząca z muzeum w Chełmnie. Dzięki tej wystawie będzie można zobaczyć jak szkolnictwo zmieniało się na przestrzeni tych ponad 100 lat, jakie przybory były wykorzystywane przez uczniów.





Wystawę można oglądać do końca lutego przyszłego roku.

Więcej w relacji Marcina Dolińskiego: