Drewniane ławki, atramentowe kałamarze i pożółkłe świadectwa – to wszystko można zobaczyć w grudziądzkim Muzeum. Otwarto tam wystawę poświęconą historii szkoły. Ekspozycja nosi nazwie „Witaj, szkoło z Kałamarza Grudziądzkiej Edukacji".
Najważniejszym z eksponatów jest oczywiście szkolna ławka, którą prezentuje Dawid Schoenwald, kurator wystawy.
- Aranżacja całej klasy to powrót do przeszłości. Ławki są oczywiście jeszcze z otworkami na kałamarze, mam stare kalkulatory ręczne, ale są też liczydła, a oprócz tego globusy, tornistry, zeszyty oryginalne z lat dwudziestych, podręczniki, czapeczki szkolne, ponieważ kiedyś każdy uczeń musiał taką czapeczkę szkolną - wyjaśnia kustosz.
W osobnej gablocie jest przedmiot niezwykły, z okresu okupacji niemieckiej: tornister szkolny, który jest tornistrem metalowym - żelaznym.
- Jest to rzecz niesamowita pochodząca z muzeum w Chełmnie. Dzięki tej wystawie będzie można zobaczyć jak szkolnictwo zmieniało się na przestrzeni tych ponad 100 lat, jakie przybory były wykorzystywane przez uczniów.
- Wystawę można oglądać do końca lutego przyszłego roku.