Do mogileńskiej komendy wpłynęło zawiadomienie o dokonaniu oszustwa metodą „na BLIK-a". Pokrzywdzona 78-latka zgłosiła, że nieustalony sprawca podszywając się pod jej znajomą, napisał do niej za pośrednictwem komunikatora wiadomość i w ten sposób nakłonił kobietę do wygenerowania kilku kodów BLIK na łączną kwotę 1000 złotych.

Schemat działania oszustów jest zazwyczaj bardzo podobny. Najpierw włamują się na konto na portalu społecznościowym lub komunikatorze, przejmują je, a następnie rozsyłają do znajomych wiadomości z prośbą o udostępnienie kodu BLIK.



Przestępcy podszywając się pod właściciela konta prowadzą luźne rozmowy, aby nie wzbudzać niepokoju. Proszą o kod BLIK na kwotę kilkuset złotych, jednocześnie obiecując jak najszybszy zwrot pieniędzy. Właściciel rachunku bankowego będąc pewny, że pomaga swojemu znajomemu, niczego nie podejrzewając podaje kod Blik i zatwierdza transakcję w aplikacji mobilnej. Po otrzymaniu kodu oszuści najczęściej wypłacają gotówkę z bankomatu w innym regionie kraju lub płacą za zakupy w sieci.



Transakcji dokonanych za pomocą kodu BLIK nie można cofnąć, dlatego:



