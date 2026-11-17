9 milionów złotych kosztowała budowa terenu rekreacyjnego przy zamku krzyżackim w Świeciu. Prace się zakończyły. Na 5 hektarach powstały ścieżki, place zabaw, miejsca gier, amfiteatr, mała architektura czy punkty widokowe.

- Blisko 9 milionów złotych wydaliśmy na tę inwestycję, pozyskaliśmy ponad 5 milionów ze środków zewnętrznych. Faktycznie będzie to 5 hektarów miejsca do rekreacji i wypoczynku. Znajdą się tu ścieżki, alejki, bardzo dużo nasadzeń krzewów i drzew. Będzie miejsce do organizowania koncertów, plenerowe szachy, mała architektura, place zabaw, pomosty widokowe. Zarys tej przestrzeni już widać gołym okiem, myślę, że mieszkańcy nie mogą się doczekać, żeby już fizycznie tam postawić nogę, tak że będzie to wspaniałe miejsce blisko zamku.



