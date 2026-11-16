W sobotę dyżurny włocławskiej policji odebrał telefon z informacją, że przez miasto jedzie być może nietrzeźwy kierowca. Po zatrzymaniu auta okazało…
Jeden pas ruchu jest wyłączony z ruchu po kolizji z udziałem trzech aut, w tym taksówki. Do zdarzenia doszło tuż po godzinie 21:00 u zbiegu ulic Królowej…
Hutnik znowu jest w Inowrocławiu. Mowa o rzeźbie, która przez wiele lat witała pracowników przed budynkiem Huty Szkła Irena. Rzeźba po upadku firmy została…
Wiślane lodołamacze gotowe do akcji. Spółka „Wody Polskie" ogłosiła zakończenie przygotowań do nowego sezonu. Jeśli będzie taka potrzeba, na Wiśle…
Cztery osoby staną przed toruńskim sądem w związku ze sprawą dotyczącą handlu i przetwarzania znacznych ilości narkotyków. Policjanci zabezpieczyli m.in…
126 zadań kontynuowanych i 31 nowych inwestycji zapowiadają władze Bydgoszczy na przyszły rok. Ich wartość wynosi ponad 800 milionów złotych. Budowana…
Jedna osoba zginęła (24-letni kierowca), a dwie zostały ranne w poniedziałek w wypadku na przejeździe kolejowo-drogowym w Gronówku (gm. Lubicz). Samochód…
Decyzją radnych od nowego roku pensja burmistrz Gniewkowa Ilony Wodniak-Kuraszkiewicz wzrośnie o 3 tys. 50 złotych brutto i będzie wynosić ponad 21 tysięcy…
12 listopada doszło do pożaru wagonu składu Polregio. Pojawiły się głosy, że w składzie mogło dojść do wybuchu paniki, ponieważ drzwi były zablok…
Protestowali głównie rodzice uczniów, którzy obawiali się zwiększenia ruchu samochodowego w pobliżu szkoły i zagrożenia bezpieczeństwa dzieci. Przeciwna…
Trzech nastolatków miało planować atak z użyciem materiałów wybuchowych. Jeden z nich jest mieszkańcem naszego regionu. Został zatrzymany przez funkcjonariuszy…
Policjanci znaleźli go w piątek (13 listopada) rano pod wiaduktem przy Rondzie gen. Maczka. Mężczyzna był nieprzytomny, gorączkował i miał silne drgaw…