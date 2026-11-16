Jeden pas ruchu jest wyłączony z ruchu po kolizji z udziałem trzech aut, w tym taksówki. Do zdarzenia doszło tuż po godzinie 21:00 u zbiegu ulic Królowej Jadwigi i Focha.

Nie ma informacji o poszkodowanych, wiadomo jednak, że z uszkodzonego auta wylewają się płyny techniczne, więc strażacy zastosowali sorbent.



Jedne pas ruchu jest zablokowany.