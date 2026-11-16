Za Lotto Bydgostią kolejny bardzo dobry rok. Wioślarski klub przede wszystkim znów okazał się najlepszy w Polsce, zdobywając drużynowe mistrzostwo. Reprezentanci Bydgostii świętowali też sukcesy na arenach międzynarodowych. Wszystko to zostało podsumowane podczas specjalnej uroczystości w siedzibie klubu, podczas której nie zabrakło też nagród i wyróżnień.

Drużynowy triumf oceniła prezes Anna Tataruch. – Po raz 34. z rzędu, a 38. w ogóle, sięgnęliśmy po zwycięstwo. Nikt nam nie dał tego za darmo, my po prostu to wywalczyliśmy. Jest to mobilizacja wszystkich, w tym zawodników – zaznaczyła.



Cegiełkę do sukcesów dokłada wiele osób. – Pierwsze drużynowe mistrzostwo po przerwie zdobyłam jako zawodniczka. Obecnie kontynuuje to jako trener – powiedziała Aneta Bełka-Siemion.



Na arenie międzynarodowej klub z powodzeniem reprezentował m.in. Mateusz Biskup. Patrząc jednak na osiągnięcia zawodnika, ten sezon nie należał do najbardziej udanych. – To był ciężki rok. Zdobyliśmy srebro mistrzostw Europy, ale pozostał niedosyt, bo mistrzostwa świata nie były dla nas udane. Fizycznie czuliśmy się naprawdę dobrze przygotowani. Plany pokrzyżowały jednak warunki – przyznał.



Prezes Anna Tataruch i inni podczas specjalnej uroczystości: