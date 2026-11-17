Unikat na skalę kraju. Pod Gniewkowem natrafiono na świetnie zachowany pochówek mężczyzny sprzed dwóch tysięcy lat i model noża niespotykany na ziemiach Polski.

Niezwykłe odkrycie archeologiczne miało miejsce w miejscowości Wierzbiczany pod Gniewkowem.



- Jest to pierwszy na ziemiach polskich celtycki nóż żelazny z rękojeścią zagiętą w kształcie litery L. Dotychczas takie noże znane były wyłącznie ze świata celtyckiego, nigdy nie pojawiły się w kontekście materiałów kultury przeworskiej na ziemiach polskich, także jest to zupełna rewelacja - mówił archeolog Marcin Rudnicki.





Natrafiono również na świetnie zachowany pochówek mężczyzny sprzed dwóch tysięcy lat.



- Na drogę w zaświaty dano mu cztery naczynia, a w nich znaleźliśmy fragmenty jakiegoś mięsa zwierzęcego, z którego pozostały oczywiście szczątki kostne, a także kilka narzędzi żelaznych, w tym dobrze zachowane krzesiwo iglicowe oraz zachowany w komplecie krzesak, czyli kamień, o które uderzając tym krzesiwem, krzesano ogień - mówił Marcin Rudnicki.