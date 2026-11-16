Pałac Bydgoszcz zdecydowanie lepszy w derbach/fot. Archiwum/Patryk Głowacki
SPORT

Pałac Bydgoszcz zdecydowanie lepszy w derbach! Sokół Mogilno nie wygrał w swojej hali nawet seta

Pałac Bydgoszcz zdecydowanie lepszy w derbach/fot. Archiwum/Patryk Głowacki

Siatkarskie derby województwa kujawsko-pomorskiego dla Metalkas Pałacu Bydgoszcz. W 7. kolejce Tauron Ligi Kobiet Bydgoszczanki pokonały na wyjeździe Sokół & Hagric Mogilno 3:0.

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Do derbowego pojedynku zespoły przystąpiły w kompletnie innych nastrojach. Pałac radzi sobie nieźle na sześć meczów wygrał trzy, dzięki czemu na ten moment realnie może myśleć o awansie do fazy play-off. Sokół z kolei przegrał wszystkie starcia, zdobywając jedynie punkt, przez co zamyka tabelę i musi szukać okazji do odwrócenia bardzo słabej tendencji.

Pierwszy set praktycznie od samego początku należał do bydgoskiej ekipy. Gospodynie po słabym otwarciu (1:5), zdołały wyrównać (8:8), ale niedługo później przyjezdne znów dyktowały warunki. Druga odsłona przebiegła bez historii, ponownie lepsze okazały się podopieczne Bartłomieja Łyczakowskiego. Wydawało się, że w trzeciej partii Sokół znalazł sposób na rywala (8:4). Bydgoskie siatkarki jednak opanowały sytuację (17:13) i później, mimo nacisku (20:19), utrzymały prowadzenie.

Sokół & Hagric Mogilno – Metalkas Pałac Bydgoszcz 0:3 (20:25, 13:25, 22:25)

Dyscyplina: siatkówka
TAGI: sokół mogilnopałąc bydgoszczsiatkówkatauron liga kobietekstraklasa kobiet
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