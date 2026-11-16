Ul. Długa w Toruniu nie będzie przedłużona. Przesądziły krytyczne głosy mieszkańców

Protestowali głównie rodzice uczniów, którzy obawiali się zwiększenia ruchu samochodowego w pobliżu szkoły i zagrożenia bezpieczeństwa dzieci. Przeciwna była też dyrekcja placówki.

Przypomnijmy połączenie ulicy Długiej z ulicą św. Józefa zostało otwarte tymczasowo na czas remontu ulicy Żwirki i Wigury. Rozwiązanie to ponownie wywołało dyskusję o przyszłości tego odcinka drogi.



Ostatecznie miasto zdecydowało, że ulica Długa nie zostanie przedłużona na stałe o czym poinformował prezydent Paweł Gulewski podczas konferencji prasowej poświęconej inwestycjom drogowym.