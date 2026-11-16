Znicze pozostawione przez mieszkańców na Rynku Głównym w Krakowie. / Fot. PAP
KRAJ I ŚWIAT

Dziewięć osób nadal pozostaje w szpitalu po zamachu na Rynku Głównym w Krakowie

Znicze pozostawione przez mieszkańców na Rynku Głównym w Krakowie. / Fot. PAP

- Ich stan jest stabilny – poinformował w poniedziałek (16.11.) rano rzecznik wojewody małopolskiego Maksymilian Kosowski.

Policjanci reagują na wpisy w internecie po zamachu w Krakowie. Zatrzymano 12 osób chwalących napastnika
Policjanci reagują na wpisy w internecie po zamachu w Krakowie. Zatrzymano 12 osób chwalących napastnika
Kraków po żałobie wraca do zwykłego rytmu życia. Przy rynku pustki, na przystankach tłok

Sytuacja osób rannych nie zmieniła się od sobotniego wieczora. Wtedy Szpital Uniwersytecki w Krakowie opuściła kobieta, która została poszkodowana w strzelaninie.

7 listopada 24-letni zamachowiec wjechał samochodem na Rynek Główny w Krakowie. Otworzył ogień do przypadkowych ludzi. Zginęło sześć osób, a 15 zostało rannych, w tym dwóch policjantów. Tego samego dnia w mieszkaniu zamachowca w Ostrowcu Świętokrzyskim policja ujawniła ciała jego ojca, matki i siostry z obrażeniami postrzałowymi. Sprawca ataku w Krakowie zmarł w szpitalu w poniedziałek.

Śledztwo w sprawie prowadzi małopolski wydział zamiejscowy Prokuratury Krajowej.

TAGI: strzały w KrakowiezamachranniKraków
Udostępnij znajomym
poprzednia informacja Tragedia w Tatrach. Mężczyzna spadł z okolic wierzchołka Żółtej Turni do Doliny Pańszczycy

Obserwuj nas

Polub nasze profile w mediach społecznościowych
  reklama  
Zobacz
  reklama  
Zobacz
  reklama  
Zobacz

Najczęściej czytane

KRAJ I ŚWIAT

Dziewięć osób nadal pozostaje w szpitalu po zamachu na Rynku Głównym w Krakowie

- Ich stan jest stabilny - poinformował w poniedziałek (16.11.) rano rzecznik wojewody małopolskiego Maksymilian Kosowski.

PAP TB
2026-11-16, 14:29
KRAJ I ŚWIAT

Tragedia w Tatrach. Mężczyzna spadł z okolic wierzchołka Żółtej Turni do Doliny Pańszczycy

Ratowników TOPR o wypadku zawiadomił turysta. Przekazał, że jego kolega spadł z deską śnieżną z okolic wierzchołka Żółtej Turni do Doliny Pańszczycy…

DW IAR
2026-11-15, 19:55
KRAJ I ŚWIAT

Polscy kibice w Bukareszcie rzucali metalowymi barierkami w kierunku żandarmerii

Polscy kibice starli się z rumuńską żandarmerią po meczu piłkarskiej Ligi Narodów pomiędzy reprezentacjami Rumunii i Polski w Bukareszcie.

PAP DW
2026-11-15, 17:34
KRAJ I ŚWIAT

Koło Darłowa najprawdopodobniej odnaleziono ciało zaginionej Emilii Koprowskiej

Teza, że odnaleziono ciało zaginionej 30 sierpnia kobiety, wysunięta została po oględzinach odzieży i przedmiotów znalezionych przy zwłokach. Mówiła…

IAR DW
2026-11-15, 15:06
KRAJ I ŚWIAT

Za tydzień wchodzą w życie przepisy zaostrzające kary za wykroczenia na przejazdach kolejowych

Trzymiesięczna utrata prawa jazdy za wjazd na przejazd kolejowy na czerwonym świetle, a w przypadku skazania kierowcy za katastrofę na przejeździe co najmniej…

PAP KB
2026-11-14, 20:10
KRAJ I ŚWIAT

Kraków. Tłumy wzięły udział w koncercie „Requiem” ku czci ofiar tragedii z 7 listopada

Osoby, które chciały wejść do bazyliki, aby uczestniczyć w koncercie, musiały ustawić się w dwóch kolejkach - jedna rozciągła się na Rynek, a druga…

PAP KB
2026-11-14, 19:50
KRAJ I ŚWIAT

W Sędziszowie Małopolskim i Kraśniku odbyły się pogrzeby ofiar strzelaniny w Krakowie

W Sędziszowie Małopolskim pożegnano 47-letnią kobietę, która była m.in. wolontariuszką Szlachetnej Paczki. W Kraśniku bliscy pochowali 55-letniego mężczyznę…

PAP KB
2026-11-14, 16:54
KRAJ I ŚWIAT

Polska weźmie udział w negocjacjach o zakończeniu rosyjskiej wojny przeciw Ukrainie

- Stawką jest pokój w Ukrainie i bezpieczeństwo Polski i całej Europy. To nasz czas - napisał na portalu X Donald Tusk.

DW PAP
2026-11-14, 07:05
KRAJ I ŚWIAT

Prezydent zawetował ustawę dotyczącą blokowania nielegalnych treści w internecie

O zawetowaniu ustawy Karol Nawrocki poinformował na swojej stronie internetowej i w serwisie X. Ustawa miała umożliwić m.in. blokowanie treści zawierających…

PAP TB
2026-11-13, 16:58
KRAJ I ŚWIAT

W Polsce z powodu zanieczyszczenia powietrza przedwcześnie umiera ponad 30 tys. osób rocznie

Dane dotyczące smogu w Polsce mogą szokować. Zła jakość powietrza sprawia też, że rocznie do szpitali i przychodni trafia dodatkowe 750 tys. pacjentó…

PAP TB
2026-11-13, 15:58
KRAJ I ŚWIAT

Policjanci reagują na wpisy w internecie po zamachu w Krakowie. Zatrzymano 12 osób chwalących napastnika

Od zamachu w Krakowie policja zatrzymała 12 osób chwalących w internecie napastnika lub zapowiadały kolejne ataki. Funkcjonariusze analizują wpisy, z których…

IAR PG
2026-11-13, 11:52
KRAJ I ŚWIAT

W Krakowie zatrzymano mężczyznę, który miał przy sobie broń i strzelał w kierunku policjantów

Funkcjonariusze przyjechali do zgłoszenia, że po ulicy chodzi mężczyzna z bronią. Jak poinformowała małopolska policja, do interwencji doszło około 13:00…

IAR KB
2026-11-12, 15:47
więcej wiadomości
0:00 0:00