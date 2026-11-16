Dziewięć osób nadal pozostaje w szpitalu po zamachu na Rynku Głównym w Krakowie

- Ich stan jest stabilny – poinformował w poniedziałek (16.11.) rano rzecznik wojewody małopolskiego Maksymilian Kosowski.

Sytuacja osób rannych nie zmieniła się od sobotniego wieczora. Wtedy Szpital Uniwersytecki w Krakowie opuściła kobieta, która została poszkodowana w strzelaninie.



7 listopada 24-letni zamachowiec wjechał samochodem na Rynek Główny w Krakowie. Otworzył ogień do przypadkowych ludzi. Zginęło sześć osób, a 15 zostało rannych, w tym dwóch policjantów. Tego samego dnia w mieszkaniu zamachowca w Ostrowcu Świętokrzyskim policja ujawniła ciała jego ojca, matki i siostry z obrażeniami postrzałowymi. Sprawca ataku w Krakowie zmarł w szpitalu w poniedziałek.



Śledztwo w sprawie prowadzi małopolski wydział zamiejscowy Prokuratury Krajowej.