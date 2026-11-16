Afera w bydgoskim zoo. Marcin Heymann: Działalność nie jest zagrożona, a wręcz przeciwnie – następuje rozwój

- Przedstawione w mediach relacje pani Tamary Samsonowicz, byłej już dyrektor Ogrodu Zoologicznego w Bydgoszczy, są absolutnie sprzeczne z faktami, a co więcej, wprowadzają szkodliwy i kłamliwy obraz sytuacji - pisze prezes Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku.
W piśmie poruszono również sprawę incydentu na wybiegu łosi. Zdaniem prezesa nie wynikał on ze złego stanu infrastruktury, lecz z braku odpowiedniego nadzoru podczas prowadzonych prac. Po zdarzeniu przeprowadzono kontrolę BHP, a jej zalecenia są wdrażane.
Marcin Heymann wskazuje też na inwestycje w zoo. Przykładem jest budowa nowego wybiegu dla rysia, wyceniana na około 2 mln zł. Jednocześnie zarzuca byłej dyrekcji niedopilnowanie projektu, w którym nie uwzględniono niezbędnych poideł dla zwierząt.
Zgłoszenie do prokuratury
Prezes LPKiW krytykuje w swoim piśmie pomysł wyłączenia zoo ze struktur Myślęcinka. Jego zdaniem zmiana organizacyjna nie oznaczałaby uzyskania dodatkowych pieniędzy, ponieważ ogród nadal byłby finansowany z budżetu miasta.
- Nie dziwi nas jednak moment, w którym nastąpił ten nagły i bezzasadny alarm w temacie zoo. Myślęcinek działa w kierunku znaczącego wsparcia dla Ogrodu, któremu sprzeciwiała się najbliższa współpracowniczka pani Samsonowicz - pisze prezes Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku. - Jednocześnie światło dzienne ujrzała sytuacja, która została przez nas zgłoszona do prokuratury. I te same osoby, które teraz podnoszą wzniosłe hasła, naraziły Park na szkodę. Ze względu na dobro postępowania nie będziemy publicznie rozwijać tego tematu.