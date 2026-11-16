Afera w bydgoskim zoo. Marcin Heymann: Działalność nie jest zagrożona, a wręcz przeciwnie – następuje rozwój

- Przedstawione w mediach relacje pani Tamary Samsonowicz, byłej już dyrektor Ogrodu Zoologicznego w Bydgoszczy, są absolutnie sprzeczne z faktami, a co więcej, wprowadzają szkodliwy i kłamliwy obraz sytuacji - pisze prezes Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku.

Oświadczenia Marcina Heymanna to odpowiedź na zarzuty byłej dyrektor Tamary Samsonowicz, które pojawiły się w przestrzeni publicznej w ubiegłym tygodniu, a także na pytania stawianie przez radnych Bydgoskiej Prawicy. O sprawie pisaliśmy szczegółowo TUTAJ.





Prezes Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku, podkreśla, że ostatnia kontrola Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska nie wykazała nieprawidłowości, które mogłyby wpłynąć na zezwolenie na prowadzenie ogrodu. Jak zaznacza, nie ma również oficjalnych dokumentów potwierdzających, że stan zoo zagraża życiu lub zdrowiu ludzi i zwierząt. Przypomina także, że sama była dyrektor w corocznych sprawozdaniach informowała o inwestycjach, remontach i modernizacji wybiegów, a w zarządzaniu ogrodem miała dużą autonomię.





Afera w zoo w Bydgoszczy. Odpowiedź na zarzuty





W oświadczeniu czytamy również o zarzutach dotyczących braków kadrowych. Według niego załoga liczyła około 30 osób, a harmonogram pracy, w tym obsadę weekendową, ustalała lub akceptowała dyrekcja zoo. Odnosi się także do hałasu podczas koncertów w Myślęcinku. Twierdzi, że organizatorzy wydarzeń byli zobowiązani do przestrzegania limitów głośności, a od przyszłego sezonu mają one zostać dodatkowo obniżone. Planowane jest też stosowanie ekranów akustycznych lub przenoszenie większych koncertów w dalszą część parku.





W piśmie poruszono również sprawę incydentu na wybiegu łosi. Zdaniem prezesa nie wynikał on ze złego stanu infrastruktury, lecz z braku odpowiedniego nadzoru podczas prowadzonych prac. Po zdarzeniu przeprowadzono kontrolę BHP, a jej zalecenia są wdrażane.

Marcin Heymann wskazuje też na inwestycje w zoo. Przykładem jest budowa nowego wybiegu dla rysia, wyceniana na około 2 mln zł. Jednocześnie zarzuca byłej dyrekcji niedopilnowanie projektu, w którym nie uwzględniono niezbędnych poideł dla zwierząt.

Zgłoszenie do prokuratury

Prezes LPKiW krytykuje w swoim piśmie pomysł wyłączenia zoo ze struktur Myślęcinka. Jego zdaniem zmiana organizacyjna nie oznaczałaby uzyskania dodatkowych pieniędzy, ponieważ ogród nadal byłby finansowany z budżetu miasta.

- Nie dziwi nas jednak moment, w którym nastąpił ten nagły i bezzasadny alarm w temacie zoo. Myślęcinek działa w kierunku znaczącego wsparcia dla Ogrodu, któremu sprzeciwiała się najbliższa współpracowniczka pani Samsonowicz - pisze prezes Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku. - Jednocześnie światło dzienne ujrzała sytuacja, która została przez nas zgłoszona do prokuratury. I te same osoby, które teraz podnoszą wzniosłe hasła, naraziły Park na szkodę. Ze względu na dobro postępowania nie będziemy publicznie rozwijać tego tematu.





Pełna treść oświadczenia poniżej.