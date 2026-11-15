Sukces polskiej judoczki w turnieju rangi Grand Prix. Aleksandra Kowalewska zajęła drugie miejsce

Judoczka Aleksandra Kowalewska zajęła drugie miejsce w zawodach Grand Prix w Zagrzebiu. Polka uległa dopiero w finale kategorii 70 kilogramów, przegrywając przez ippon z Brazylijką Nauaną Silvą.

Zawodniczka Nastula Club Bielany, klasyfikowana jest na 21. miejscu w światowym rankingu, w drodze do finału stoczyła cztery zwycięskie walki. W grupie pokonała przez waza-ari Bułgarkę Nadię Jaafar i Szwajcarkę Gioię Vetterli oraz przez yuko trzecią zawodniczkę listy IJF Chorwatkę Larę Cvjetko.



Tym samym Kowalewska, czyli młodzieżowa mistrzyni Europy sprzed dwóch tygodni, trafiła do półfinału. Tam wygrała z Holenderką Sanne Van Dijke przez yuko.



W pojedynku o tytuł polska judoczka trafiła na ubiegłoroczną złotą medalistkę mistrzostw panamerykańskich. Pod koniec starcia rywalka wykonała rzut oceniony na ippon i poprawiła bilans pojedynków z Polką na 3-0.



22-latka za drugie miejsce otrzymała 490 punktów do rankingu.