Polscy kibice w Bukareszcie rzucali metalowymi barierkami w kierunku żandarmerii

Polscy kibice starli się z rumuńską żandarmerią po meczu piłkarskiej Ligi Narodów pomiędzy reprezentacjami Rumunii i Polski w Bukareszcie.
Rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wewiór przekazał, że z komisariatów w Bukareszcie zwolniono 105 polskich kibiców. Wystawiono im 89 mandatów. To konsekwencja starcia z tamtejszą żandarmerią.
Jak wyjaśniono w komunikacie Głównej Komendy Żandarmerii Miasta Bukareszt, cytowanym m.in. przez portale News.ro i Informat.ro, napięcie wynikało z niezadowolenia polskich kibiców z powodu czasu oczekiwania na opuszczenie terenu stadionu, a sytuacja zaczęła eskalować, gdy niektórzy z nich użyli gaśnicy i rzucali metalowymi barierkami w kierunku oddziałów żandarmów. Funkcjonariusze interweniowali, aby przywrócić porządek, używając m.in. gazu łzawiącego.
Mecz zakończył się wygraną gospodarzy 2:1, co oznacza, że zarówno Polska, jak i Rumunia nie mają już szans na awans do wyższej dywizji Ligi Narodów.