Zdjęcie archiwalne z lutego 2026 roku: ceremonia podpisania porozumienia w sprawie powołania uczelni wojskowej w Toruniu, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP
Toruń

Będzie reaktywacja Ośrodka Szkolenia Artylerii w Toruniu - przekazał marszałek województwa [wideo]

Zdjęcie archiwalne z lutego 2026 roku: ceremonia podpisania porozumienia w sprawie powołania uczelni wojskowej w Toruniu, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP

- Minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz podjął decyzję o reaktywacji Ośrodka Szkolenia Artylerii w Toruniu. Pierwszy nabór podchorążych planowany jest już na październik przyszłego roku - mówi marszałek Piotr Całbecki.

Promocja oficerska wróciła do Torunia! 26 żołnierzy awansowanych po kursie
Promocja oficerska wróciła do Torunia! 26 żołnierzy awansowanych po kursie
Toruń stolicą polskiej artylerii. Wojskowe władze zapowiadają reaktywację słynnej szkoły [zdjęcia]
Jubileusz bydgoskiej szkoły pożarniczej. Tu szkolą się podoficerowie PSP

- Pamiętamy te czasy, kiedy OSA była zamykana. W przyszłym roku, od października bramy tej zacnej Alma Mater będą otwarte. To bardzo ważna decyzja z punktu widzenia obronności naszego kraju, to rozwój dla naszego województwa, bo przecież ten rodzaj formacji szkolenia oficerskiego wymaga zaawansowanych technologii, współpracy ze środowiskami akademickimi. Liczymy na to, że OSA niedługo uzyska również statusu wyższej szkoły oficerskiej. Są takie plany - mówił Piotr Całbecki.

Podziękował też ministrowi Kosiniakowi-Kamyszowi za tę decyzję, a także środowisku toruńskich artylerzystów, posłowi Zbigniewowi Sosnowskiemu i senatorowi Ryszardowi Boberowi za zaangażowanie i wspólne działania na rzecz tej inicjatywy.

  • W lutym bieżącego roku samorząd województwa, regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne im. Jana Czochralskiego i toruńskie Centrum Szkolenia Wojsk Rakietowych i Artylerii podpisały porozumienie w sprawie dążenia do powołania w Toruniu wojskowej wyższej szkoły oficerskiej.
  • 2002 rok: zlikwidowano m.in. dotychczasową infrastrukturę szkoleniową i Wyższą Szkołę Oficerską/poprzednie jednostki, powołując w ich miejsce Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia (CSAiU) im. gen. Józefa Bema.
  • Przekształcenie: CSAiU przemianowano następnie na Centrum Szkolenia Wojsk Rakietowych i Artylerii (CSWRiA) w Toruniu, które zarządza m.in. Ośrodkiem Szkolenia Poligonowego.
  • Reaktywacja: W listopadzie 2026 roku ogłoszono oficjalną decyzję o ponownym powołaniu i reaktywacji Ośrodka Szkolenia Artylerii.

Mówi marszałek Piotr Całbecki
Gdzie: Toruń
TAGI: Ośrodek Szkolenia ArtyleriiToruńreaktywacjanaukaszkołaoficerskaministerMON
Udostępnij znajomym
poprzednia informacja O „indykach" na UKW. Setki fanów gier niezależnych na festiwalu w Bydgoszczy
następna informacja Kolejny wypadek w regionie. W gminie Mogilno zderzyła się osobówka z busem [zdjęcia]

Obserwuj nas

Polub nasze profile w mediach społecznościowych
  reklama  
Zobacz
  reklama  
Zobacz
  reklama  
Zobacz

Najczęściej czytane

Toruń

Toruń wybuduje nowoczesną zajezdnię tramwajową. Zastąpi budynek z 1891 roku

Toruń ogłosił przetarg na budowę nowoczesnej zajezdni i linii tramwajowej przy Szosie Bydgoskiej. Obiekt na 44 pojazdy ma zastąpić wysłużoną 135-letnią…

Redakcja KB
2026-11-15, 13:10
Bydgoszcz

Bagaż do tomografu, większe limity napojów. Na bydgoskim lotnisku szykuje się rewolucja

Bez wyjmowania laptopa, elektroniki i płynów z bagażu podręcznego. Port Lotniczy Bydgoszcz będzie używać nowoczesnego urządzenia do kontroli bagażu podręcznego…

Redakcja KB
2026-11-15, 12:00
Mogilno

Kolejny wypadek w regionie. W gminie Mogilno zderzyła się osobówka z busem [zdjęcia]

Do zdarzenia doszło w niedzielę ok. godz. 7:15 w miejscowości Czarnotul. Na miejsce wezwano śmigłowiec LPR.

Redakcja KB
2026-11-15, 11:59
Toruń

Będzie reaktywacja Ośrodka Szkolenia Artylerii w Toruniu - przekazał marszałek województwa [wideo]

- Minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz podjął decyzję o reaktywacji Ośrodka Szkolenia Artylerii w Toruniu. Pierwszy nabór podchorążych…

Michał Zaręba KB
2026-11-15, 11:30
Bydgoszcz

O „indykach" na UKW. Setki fanów gier niezależnych na festiwalu w Bydgoszczy

Twórcy gier, badacze, studenci groznawstwa i gracze rozmawiali na bydgoskiej uczelni m.in. o prawnej ochronie głosu aktora, o polityce w grach, o programowaniu…

Monika Siwak KB
2026-11-15, 10:10
Brodnica

Trzy osoby są w szpitalu po porannym wypadku w Brodnicy. Na drodze było ślisko

Od rana na drogach Pomorza i Kujaw doszło do dwóch wypadków. W pierwszym kierowca zjechał na przeciwległy pas ruchu, w drugim przewróciła się autolawe…

Maciej Wilkowski KB
2026-11-15, 08:47
Aleksandrów Kujawski

Dawny Aleksandrów Kujawski można poznać na spacerze śladem zapomnianych budynków

Jak kiedyś wyglądał Aleksandrów Kujawski? Będzie można to sprawdzić podczas spaceru. Odbędzie się w ramach trwającego projektu pod hasłem „Żywa pamięć…

Radosław Jagieła DW
2026-11-15, 08:45
Sępólno Krajeńskie

Pochodzi z Więcborka, będzie reprezentował papieża w Indiach. Nowa misja abp. Sommertaga

Ojciec Święty Leon XIV mianował abp. Waldemara Stanisława Sommertaga nowym nuncjuszem apostolskim w Indiach. Urodzony w powiecie sępoleńskim duchowny przeniesie…

Redakcja KB
2026-11-15, 07:33
Bydgoszcz

Żuraw z wysięgnikiem powrócił na Rybi Rynek. Został odtworzony na podstawie archiwalnych zdjęć [zdjęcia, wideo]

Bydgoski Rybi Rynek stanowił przez kilka wieków miejsce handlu i przeładowywania towarów z łodzi i statków, stąd pomysł, by wskrzesić symbol dawnej świetności…

Monika Siwak KB
2026-11-14, 21:00
Toruń

Łukasz Żal odebrał w Toruniu Złotą Żabą za zdjęcia do filmu Pawła Pawlikowskiego „Ojczyzna”

Statuetki wręczono podczas gali zamknięcia 34. festiwalu ToruńCamerimage. Srebrną Żabą doceniono Jaspera Spanninga za „Kobietę nieznaną”, a Brązową…

PAP KB
2026-11-14, 20:49
Włocławek

Włocławski Zakład Radioterapii działa bez zakłóceń. Bydgoskie Centrum Onkologii to potwierdza

W odpowiedzi na niepokojące doniesienia dotyczące funkcjonowania włocławskiego Zakładu Radioterapii, prezydent Włocławka zwrócił się o oficjalne wyjaśnienia…

Redakcja KB
2026-11-14, 19:49
Bydgoszcz

Zderzenie ciężarówki i dwóch aut osobowych na drodze S10 w Białych Błotach [aktualizacja/zdjęcia]

Do kolizji pojazdów doszło około godz. 17:00, podczas wyjeżdżania ze stacji paliw. Zablokowana jest tzw. jezdnia zbiorczo-rozprowadzająca służąca do zjazdu…

Redakcja KB
2026-11-14, 17:55
więcej wiadomości
0:00 0:00