Będzie reaktywacja Ośrodka Szkolenia Artylerii w Toruniu - przekazał marszałek województwa [wideo]

- Minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz podjął decyzję o reaktywacji Ośrodka Szkolenia Artylerii w Toruniu. Pierwszy nabór podchorążych planowany jest już na październik przyszłego roku - mówi marszałek Piotr Całbecki.

- Pamiętamy te czasy, kiedy OSA była zamykana. W przyszłym roku, od października bramy tej zacnej Alma Mater będą otwarte. To bardzo ważna decyzja z punktu widzenia obronności naszego kraju, to rozwój dla naszego województwa, bo przecież ten rodzaj formacji szkolenia oficerskiego wymaga zaawansowanych technologii, współpracy ze środowiskami akademickimi. Liczymy na to, że OSA niedługo uzyska również statusu wyższej szkoły oficerskiej. Są takie plany - mówił Piotr Całbecki.



Podziękował też ministrowi Kosiniakowi-Kamyszowi za tę decyzję, a także środowisku toruńskich artylerzystów, posłowi Zbigniewowi Sosnowskiemu i senatorowi Ryszardowi Boberowi za zaangażowanie i wspólne działania na rzecz tej inicjatywy.



