70 lat od spalenia zagłuszarki na Wzgórzu Dąbrowskiego. Bydgoszcz pamięta o bohaterach [wideo]

Mszą świętą w kościele pw. NMP Nieustającej Pomocy na Ugorach rozpoczęły się rocznicowe uroczystości z okazji wydarzeń Bydgoskiego Listopada 1956 roku.
70 lat temu, wzburzeni mieszkańcy po starciach z milicją w okolicach kina „Bałtyk”, ruszyli na Wzgórze Dąbrowskiego i zniszczyli oraz spalili 25-metrowy maszt i stację zagłuszającą zachodnie rozgłośnie radiowe, m.in. Radio Wolna Europa.
Jubileuszowe uroczystości przygotowuje także bydgoski oddział IPN. Instytut zaprasza
na odsłonięcie i poświęcenia tablicy. Wydarzenie odbędzie się 18 listopada, o godzinie 11:00 w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 23.
Przypomnijmy:
- 18 listopada 1956 roku bydgoszczanie wyszli na ulicę w proteście przeciwko komunistycznej władzy. Doszło wówczas do spalenia zagłuszarki fal radiowych znajdującej się na Wzgórzu Dąbrowskiego - symbolu propagandy oraz braku dostępu do informacji.
- Wydarzenia z 1956 roku, określane przez ówczesną propagandową prasę jako chuligańskie, w rzeczywistości miały charakter niepodległościowy. W czasie przemarszu na wzgórze demonstrantom towarzyszyły hasła patriotyczne.
- Ostatnim aktem demonstracji było spalenie masztu zagłuszarki. Władze przedstawiły akt oskarżenia 16 osobom, 13 z nich skazano.
źr. IPN Bydgoszcz