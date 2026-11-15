Miejsce po zagłuszarce na bydgoskim Wzgórzu Dąbrowskiego/fot. Jolanta Fischer/archiwum
Bydgoszcz

70 lat od spalenia zagłuszarki na Wzgórzu Dąbrowskiego. Bydgoszcz pamięta o bohaterach [wideo]

Miejsce po zagłuszarce na bydgoskim Wzgórzu Dąbrowskiego/fot. Jolanta Fischer/archiwum

Mszą świętą w kościele pw. NMP Nieustającej Pomocy na Ugorach rozpoczęły się rocznicowe uroczystości z okazji wydarzeń Bydgoskiego Listopada 1956 roku.

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70 lat temu, wzburzeni mieszkańcy po starciach z milicją w okolicach kina „Bałtyk”, ruszyli na Wzgórze Dąbrowskiego i zniszczyli oraz spalili 25-metrowy maszt i stację zagłuszającą zachodnie rozgłośnie radiowe, m.in. Radio Wolna Europa.

Jubileuszowe uroczystości przygotowuje także bydgoski oddział IPN. Instytut zaprasza
na odsłonięcie i poświęcenia tablicy. Wydarzenie odbędzie się 18 listopada, o godzinie 11:00 w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 23.


Przypomnijmy:
  • 18 listopada 1956 roku bydgoszczanie wyszli na ulicę w proteście przeciwko komunistycznej władzy. Doszło wówczas do spalenia zagłuszarki fal radiowych znajdującej się na Wzgórzu Dąbrowskiego - symbolu propagandy oraz braku dostępu do informacji.
  • Wydarzenia z 1956 roku, określane przez ówczesną propagandową prasę jako chuligańskie, w rzeczywistości miały charakter niepodległościowy. W czasie przemarszu na wzgórze demonstrantom towarzyszyły hasła patriotyczne.
  • Ostatnim aktem demonstracji było spalenie masztu zagłuszarki. Władze przedstawiły akt oskarżenia 16 osobom, 13 z nich skazano.

źr. IPN Bydgoszcz

Gdzie: Bydgoszcz
TAGI: zagłuszarkarocznicaspalona1956 rokakcjaMOIPNBydgoszczWzgórze Dąbrowskiego
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