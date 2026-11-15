Justyna Khil i Rozalia Kierc/ fot Karpati&Zarewicz
Bydgoszcz

Opowieść o wojnie i bezsilności. „Era niepokoju” na 9. Festiwalu „Muzyka w Willi Blumwego”

Justyna Khil i Rozalia Kierc/ fot Karpati&Zarewicz

To był już trzeci koncert Festiwalu Muzyka w willi Blumwego - tym razem zaprezentowany w sali kameralnej Opery Nova. Publiczność, która wypełniła widownię do ostatniego fotela zobaczyła spektakl „Era niepokoju".

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Było to kameralne przedstawienie na podstaw poematu Audena. Trzyaktowa konstrukcja widowiska prowadziła widza przez pełen wachlarz emocji: od dzieciństwa przerwanego tragiczną śmiercią na froncie (Akt I), przez próbę ucieczki od rzeczywistości i krytykę społecznej obojętności (Akt II), aż po powrót do niepokojącego motywu wojennej codzienności (Akt III).

Choć utwór powstał w 1947 roku, to wykonawczynie Rozalia Kierc i Justyna Khil opowiadają o emocjach uniwersalnych, o lęku, który towarzyszy nam wszystkim w związku z konfliktami zbrojnymi. To też opowieść o cierpieniu, poczuciu bezsilności czy rozczarowaniu.

Obie artystki miały wsparcie wielu osób, dzięki którym ten spektakl mógł powstać. Najważniejszą z nich była profesor Olga Pasiecznik, która otoczyła panie opieką merytoryczną i muzyczną.

Więcej w relacji Magdy Jasińskiej poniżej:

  • Za tydzień – 21.11, godz. 18:00 – już w willi Blumwego przy ul. Gdańskiej 50, czyli w studiu koncertowym, wystąpi wirtuoz gitary Marcin Chiliński, który zaprezentuje bardzo różnorodny repertuar od Bacha po muzykę brazylijską pod wspólnym tytułem „Taniec, pieśń i żywioł”.

Relacja Magdy Jasińskiej
Gdzie: Bydgoszcz
TAGI: koncertMuzyka w willi BlumwegoBydgoszczPolskie Radio PiK
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