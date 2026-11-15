Opowieść o wojnie i bezsilności. „Era niepokoju” na 9. Festiwalu „Muzyka w Willi Blumwego”

To był już trzeci koncert Festiwalu Muzyka w willi Blumwego - tym razem zaprezentowany w sali kameralnej Opery Nova. Publiczność, która wypełniła widownię do ostatniego fotela zobaczyła spektakl „Era niepokoju".

Było to kameralne przedstawienie na podstaw poematu Audena. Trzyaktowa konstrukcja widowiska prowadziła widza przez pełen wachlarz emocji: od dzieciństwa przerwanego tragiczną śmiercią na froncie (Akt I), przez próbę ucieczki od rzeczywistości i krytykę społecznej obojętności (Akt II), aż po powrót do niepokojącego motywu wojennej codzienności (Akt III).



Choć utwór powstał w 1947 roku, to wykonawczynie Rozalia Kierc i Justyna Khil opowiadają o emocjach uniwersalnych, o lęku, który towarzyszy nam wszystkim w związku z konfliktami zbrojnymi. To też opowieść o cierpieniu, poczuciu bezsilności czy rozczarowaniu.



Obie artystki miały wsparcie wielu osób, dzięki którym ten spektakl mógł powstać. Najważniejszą z nich była profesor Olga Pasiecznik, która otoczyła panie opieką merytoryczną i muzyczną.



Więcej w relacji Magdy Jasińskiej poniżej:



