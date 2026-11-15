„Piekielny wąż" na finał koncertów Bydgoskiej Sceny Barokowej. Na afiszu zespół i soliści

Niedzielę w sali symfonicznej Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego wielki finał Bydgoskiej Sceny Barokowej. Wystąpią: Ingrida Gapova i Marta Wróblewska oraz Goldberg Baroque Ensemble oraz Goldberg Vocal Ensemble.
- Zespół jest laureatem nagrody OPUS KLASSIK 2022 za najlepszą światową premierę. Założona przez Andrzeja Szadejkę w 2008 roku grupa specjalizuje się w interpretacjach muzyki wokalno-instrumentalnej dawnego Gdańska i Pomorza.
- GBE wykonuje repertuar barokowo-klasyczny wykorzystując historyczną praktykę wykonawczą na odpowiednich instrumentach. Orkiestrę tworzą muzycy polscy i zagraniczni, absolwenci renomowanych europejskich ośrodków muzyki dawnej (Schola Cantorum Basiliensis, Królewska Akademia Muzyczna w Londynie, Królewskie Konserwatorium w Hadze).
- Zespół koncertuje na festiwalach w Polsce i za granicą (Niemcy, Wielka Brytania, Litwa). Pośród dokonań dominuje siedemnaście nominowanych do nagród Fryderyk, ICMA i Opus Klassik premierowych płyt CD i SACD z wykonaniami muzyki pomorskiej dla polskich wytwórni Dux i Sarton oraz niemieckiej wytwórni MDG.
Informacje o koncercie finałowym:
• Wykonawcy:
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