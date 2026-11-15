GOLDBERG VOCAL ENSEMBLE & GOLDBERG BAROQUE ENSEMBLE/fot. Bydgoska Scena Barokowa/FB
Bydgoszcz

„Piekielny wąż" na finał koncertów Bydgoskiej Sceny Barokowej. Na afiszu zespół i soliści

GOLDBERG VOCAL ENSEMBLE & GOLDBERG BAROQUE ENSEMBLE/fot. Bydgoska Scena Barokowa/FB

Niedzielę w sali symfonicznej Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego wielki finał Bydgoskiej Sceny Barokowej. Wystąpią: Ingrida Gapova i Marta Wróblewska oraz Goldberg Baroque Ensemble oraz Goldberg Vocal Ensemble.

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Wykonawcy niedzielnego koncertu to GOLDBERG VOCAL ENSEMBLE & GOLDBERG BAROQUE ENSEMBLE.
  • Zespół jest laureatem nagrody OPUS KLASSIK 2022 za najlepszą światową premierę. Założona przez Andrzeja Szadejkę w 2008 roku grupa specjalizuje się w interpretacjach muzyki wokalno-instrumentalnej dawnego Gdańska i Pomorza.
  • GBE wykonuje repertuar barokowo-klasyczny wykorzystując historyczną praktykę wykonawczą na odpowiednich instrumentach. Orkiestrę tworzą muzycy polscy i zagraniczni, absolwenci renomowanych europejskich ośrodków muzyki dawnej (Schola Cantorum Basiliensis, Królewska Akademia Muzyczna w Londynie, Królewskie Konserwatorium w Hadze).
  • Zespół koncertuje na festiwalach w Polsce i za granicą (Niemcy, Wielka Brytania, Litwa). Pośród dokonań dominuje siedemnaście nominowanych do nagród Fryderyk, ICMA i Opus Klassik premierowych płyt CD i SACD z wykonaniami muzyki pomorskiej dla polskich wytwórni Dux i Sarton oraz niemieckiej wytwórni MDG.


Informacje o koncercie finałowym:

• Kiedy: Niedziela, 15 listopada 2026 roku, godzina 18:00
• Gdzie: Sala Symfoniczna Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy (AMFN), ul. Godziszewskiego 1
• Program: Wybrane utwory Johanna Valentina Medera oraz Balthasara Christiana Freislicha ze zbiorów PAN Biblioteki Gdańskiej (w tym utwór tytułowy „Piekielny Wąż”)

• Wykonawcy:
• Ingrida Gapova (sopran)
• Marta Wróblewska (sopran)
• Piotr Olech (alt / kontratenor)
• Maciej Gocman (tenor)
• Piotr Pieron (bas)
• Goldberg Baroque Ensemble oraz Goldberg Vocal Ensemble
• Andrzej Szadejko – dyrygent i kierownik artystyczny

Więcej: TUTAJ

Gdzie: Bydgoszcz
TAGI: Bydgoska Scena BarokowakoncertyBydgoszczkulturakujawsko-pomorskie
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