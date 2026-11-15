Pochodzi z Więcborka, będzie reprezentował papieża w Indiach. Nowa misja abp. Sommertaga

Ojciec Święty Leon XIV mianował abp. Waldemara Stanisława Sommertaga nowym nuncjuszem apostolskim w Indiach. Urodzony w powiecie sępoleńskim duchowny przeniesie się do Azji prosto z placówki w Afryce Zachodniej, gdzie pełnił służbę dyplomatyczną od 2022 roku.

Abp Waldemar Stanisław Sommertag urodził się w Więcborku 6 lutego 1968 roku . 30 maja 1993 otrzymał święcenia kapłańskie i został inkardynowany do diecezji pelplińskiej.





W 1998 rozpoczął przygotowanie do służby dyplomatycznej na Papieskiej Akademii Kościelnej.

19 czerwca 2000 podjął pracę w dyplomacji watykańskiej, kolejno w nuncjaturach apostolskich: w Tanzanii (2000-2003); Nikaragui (2003-2005), Bośni i Hercegowinie (2005-2010) oraz w Izraelu i Palestynie (2010-2013) . Od 2013 był pracownikiem sekcji II Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej.





15 lutego 2018 papież Franciszek mianował go nuncjuszem apostolskim w Nikaragui , wynosząc go jednocześnie do godności arcybiskupa tytularnego Maastricht. Święcenia biskupie otrzymał 19 marca 2018 w bazylice św. Piotra w Rzymie.

W marcu 2022 roku kapłan został wydalony przez lewicowe władze Nikaragui .





w Senegalu, na Wyspach Zielonego Przylądka, Gwinei Bissau i Mauretanii





Abp Waldemar Sommertag zna włoski, niemiecki, rosyjski, angielski i hiszpański.









6 września 2022 r. Ojciec Święty mianował go swoim przedstawicielem. Teraz czas na Indie.źr. Diecezja Bydgoska