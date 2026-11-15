Pochodzi z Więcborka, będzie reprezentował papieża w Indiach. Nowa misja abp. Sommertaga

Ojciec Święty Leon XIV mianował abp. Waldemara Stanisława Sommertaga nowym nuncjuszem apostolskim w Indiach. Urodzony w powiecie sępoleńskim duchowny przeniesie się do Azji prosto z placówki w Afryce Zachodniej, gdzie pełnił służbę dyplomatyczną od 2022 roku.
19 czerwca 2000 podjął pracę w dyplomacji watykańskiej, kolejno w nuncjaturach apostolskich: w Tanzanii (2000-2003); Nikaragui (2003-2005), Bośni i Hercegowinie (2005-2010) oraz w Izraelu i Palestynie (2010-2013). Od 2013 był pracownikiem sekcji II Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej.
W marcu 2022 roku kapłan został wydalony przez lewicowe władze Nikaragui.
- Abp Waldemar Sommertag zna włoski, niemiecki, rosyjski, angielski i hiszpański.