Ojciec Święty Leon XIV mianował abp. Waldemara Stanisława Sommertaga nowym nuncjuszem apostolskim w Indiach/fot. archiwum/Diecezja Bydgoska
Sępólno Krajeńskie

Pochodzi z Więcborka, będzie reprezentował papieża w Indiach. Nowa misja abp. Sommertaga

Ojciec Święty Leon XIV mianował abp. Waldemara Stanisława Sommertaga nowym nuncjuszem apostolskim w Indiach/fot. archiwum/Diecezja Bydgoska

Ojciec Święty Leon XIV mianował abp. Waldemara Stanisława Sommertaga nowym nuncjuszem apostolskim w Indiach. Urodzony w powiecie sępoleńskim duchowny przeniesie się do Azji prosto z placówki w Afryce Zachodniej, gdzie pełnił służbę dyplomatyczną od 2022 roku.

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Abp Waldemar Stanisław Sommertag urodził się w Więcborku 6 lutego 1968 roku. 30 maja 1993 otrzymał święcenia kapłańskie i został inkardynowany do diecezji pelplińskiej.

W 1998 rozpoczął przygotowanie do służby dyplomatycznej na Papieskiej Akademii Kościelnej.
19 czerwca 2000 podjął pracę w dyplomacji watykańskiej, kolejno w nuncjaturach apostolskich: w Tanzanii (2000-2003); Nikaragui (2003-2005), Bośni i Hercegowinie (2005-2010) oraz w Izraelu i Palestynie (2010-2013). Od 2013 był pracownikiem sekcji II Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej.

15 lutego 2018 papież Franciszek mianował go nuncjuszem apostolskim w Nikaragui, wynosząc go jednocześnie do godności arcybiskupa tytularnego Maastricht. Święcenia biskupie otrzymał 19 marca 2018 w bazylice św. Piotra w Rzymie.
W marcu 2022 roku kapłan został wydalony przez lewicowe władze Nikaragui.

6 września 2022 r. Ojciec Święty mianował go swoim przedstawicielem w Senegalu, na Wyspach Zielonego Przylądka, Gwinei Bissau i Mauretanii. Teraz czas na Indie.

  • Abp Waldemar Sommertag zna włoski, niemiecki, rosyjski, angielski i hiszpański.
źr. Diecezja Bydgoska


Gdzie: Sępólno Krajeńskie
TAGI: KościółkatolicynominacjapapieżLeon XIVIndieWięcborkduchownynuncjuszapostolski
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