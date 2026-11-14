LN: Polska przegrała z Rumunią! „Biało-czerwoni” mogą skończyć grupę na ostatniej pozycji

Kolejny rozczarowujący występ reprezentacji Polski w Lidze Narodów. W swoim piątym spotkaniu w grupie 4. dywizji B polski zespół przegrał na wyjeździe z Rumunią 1:2. Taki wynik mocno skomplikował sytuację w tabeli.

Polacy mieli przed sobą ważny mecz – tylko zwycięstwo utrzymywało ich w walce o co najmniej drugą pozycję w grupie i potencjalne baraże do dywizji A. W pierwszym starciu nasza reprezentacja triumfowała aż 6:0, dlatego i tu można było oczekiwać dobrego rezultatu.





Jan Urban wystawił dość odważny skład. Przede wszystkim w kadrze zadebiutował Oskar Kubiak – 20 latek to wychowanek Gopła Kruszwica , który jeszcze w sezonie 2024/2025 reprezentował barwy trzecioligowej Wdy Świecie. Oprócz niego kolejne szanse dostali m.in. Kacper Potulski, Wiktor Nowak oraz Marcel Reguła.

„Biało-czerwoni” nieźle zaczęli. W 7. minucie Robert Lewandowski wpakował piłkę do siatki, ale sędzia odgwizdał spalonego. Z czasem starcie się wyrównało. Obie ekipy nie potrafiły realnie zagrozić bramkarzom. Raz efektownie, lecz niecelnie strzelał Lewandowski. W doliczonym czasie gry dobrą interwencją popisał się Bartłomiej Drągowski.





Początek drugiej połowy wyglądał podobnie. Tempo zmieniło się po prawie godzinie gry. W 59. minucie gospodarze cieszyli się z gola. Analiza VAR pokazała jednak, że akcja bramkowa zaczęła się od faulu na Sebastianie Szymańskim. W odpowiedzi ruszyli Polacy. Znów zabrakło jednak konkretów.





W końcu wynik otworzyli Rumuni. Strzał z dystansu oddał Alexandru Cicaldau, a piłka pechowo odbiła się od Jakuba Kiwiora, myląc Drągowskiego. Utrata gola bardzo źle wpłynęła na grę polskiego zespołu. Rywale bezlitośnie to wykorzystali. Cztery minuty później prowadzenie podwyższył Dennis Man. Niewiele brakowało, by po chwili zrobiło się 3:0.





Podopieczni Urbana w końcu się otrząsnęli i spróbowali złapać kontakt. Ta sztuka udała się w 82. minucie. Dośrodkowanie z rzutu wolnego wykończył Marcel Reguła. Do końca polscy piłkarze bezskutecznie starali się wyrównać, choć m.in. dobrą okazję miał Mateusz Żukowski.





Tym samym Polska nie tylko straciła szansę na walkę o awans do dywizji A. Obecnie Polacy tylko o punkt wyprzedzają ostatnią w tabeli Rumunię. Przy złym układzie wyników „biało-czerwoni” mogą spaść na czwarte miejsce, co będzie oznaczało grę w barażach o utrzymanie w dywizji B.

Rumunia – Polska 2:1

– Reguła (82)

Polska:

(0:0)Bramki: Cicaldau (68), Man (72)Drągowski – Cash (76. Pyrka), Potulski, Kiwior, Kubiak – Reguła (90+1. Skóraś), Szymański, Nowak (90+1. Żukowski), Zalewski – Świderski (70. Mazurek), Lewandowski (70. Benedyczak)