Łukasz Żal odebrał w Toruniu Złotą Żabą za zdjęcia do filmu Pawła Pawlikowskiego „Ojczyzna”

Statuetki wręczono podczas gali zamknięcia 34. festiwalu ToruńCamerimage. Srebrną Żabą doceniono Jaspera Spanninga za „Kobietę nieznaną”, a Brązową Żabą – Michaiła Krichmana za „Minotaura”.

– Jestem wzruszony, że w tym głośnym świecie nasz cichy film tak pięknie się przebija . Jestem z tego powodu bardzo szczęśliwy. Chciałem podziękować Pawłowi Pawlikowskiemu za tę podróż, za jego przyjaźń, za wszystkie rozmowy, za cały proces, dla którego kocham te filmy robić, scenografom Kasi Sobańskiej i Marcelowi Sławińskiemu za nasze wspólne dokumentacje, za dochodzenie do tego, jak to wszystko ma wyglądać. Dziękuje Ewie Puszczyńskiej za zaufanie – podkreślił Łukasz Żal.





Wyróżnienie zadedykował zmarłemu we wrześniu operatorowi Ryszardowi Lenczewskiemu.

Złota Żaba w konkursie głównym trafiła do Łukasza Żala za zdjęcia do „Ojczyzny” Pawła Pawlikowskiego. Więcej o nagrodzonym twórcy: TUTAJ

w konkursie głównym trafiła do Łukasza Żala za zdjęcia do „Ojczyzny” Pawła Pawlikowskiego. Więcej o nagrodzonym twórcy: Srebrną Żabę otrzymał Jasper Spanning za „Kobietę nieznaną” May el-Toukhy

otrzymał Jasper Spanning za „Kobietę nieznaną” May el-Toukhy Brązową Żabę – Michaił Krichman za „Minotaura” Andrieja Zwiagincewa.

– Michaił Krichman za „Minotaura” Andrieja Zwiagincewa. Statuetkę za wybitne osiągnięcia w sztuce aktorskiej wręczono Janowi Englertowi.

wręczono Janowi Englertowi. Nagrodę Filmową Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego otrzymała Maja Komorowska.

otrzymała Maja Komorowska. Laureatką konkursu debiutów operatorskich została Eira Wyn Jones („Effi o Blaenau” w reż. Marca Evansa).

operatorskich została Eira Wyn Jones („Effi o Blaenau” w reż. Marca Evansa). Z kolei w konkursie debiutów reżyserskich bezkonkurencyjny okazał się Kaifeng Zhong, twórca „Atlantic Rhapsody”.

bezkonkurencyjny okazał się Kaifeng Zhong, twórca „Atlantic Rhapsody”. W konkursie filmów polskich uhonorowano Alana Ruczyńskiego za zdjęcia do „Kobiety stanu wolnego”, współreżyserowanej przez Elizę Godlewską.

uhonorowano Alana Ruczyńskiego za zdjęcia do „Kobiety stanu wolnego”, współreżyserowanej przez Elizę Godlewską. Nagrodę publiczności przyznano „Dzikiemu Koniowi Dziewięć” Martina McDonagha ze zdjęciami Bena Davisa.

przyznano „Dzikiemu Koniowi Dziewięć” Martina McDonagha ze zdjęciami Bena Davisa. Za wybitne osiągnięcia w montażu uhonorowano Joe Walkera.

uhonorowano Joe Walkera. Statuetka w konkursie seriali telewizyjnych przypadła autorowi zdjęć do pierwszego odcinka serialu „Wśród nocnej ciszy” Maciejowi Sobierajowi, a wyróżnienie specjalne – reżyserowi Janowi Holoubkowi.

przypadła autorowi zdjęć do pierwszego odcinka serialu „Wśród nocnej ciszy” Maciejowi Sobierajowi, a wyróżnienie specjalne – reżyserowi Janowi Holoubkowi. W konkursie długometrażowych filmów dokumentalnych triumfowała Eva Kraljević („To Hold a Mountain”), a w konkursie krótkometrażowych filmów dokumentalnych – Maxim Arbugaev i Vladimir Egorov („Chuuraa”).

triumfowała Eva Kraljević („To Hold a Mountain”), a w konkursie krótkometrażowych filmów dokumentalnych – Maxim Arbugaev i Vladimir Egorov („Chuuraa”). Nagroda w konkursie wideoklipów powędrowała do Jeffa Biermana, autora zdjęć do „What You Want” Angele ft. Justice, a wyróżnienie specjalne – do reżysera Romaina Gavrasa za „Storm” Gener8tion.

powędrowała do Jeffa Biermana, autora zdjęć do „What You Want” Angele ft. Justice, a wyróżnienie specjalne – do reżysera Romaina Gavrasa za „Storm” Gener8tion. Złotą Kijankę w konkursie etiud studenckich szkół filmowych i artystycznych dostała autorka zdjęć do „Revolver” Francesca Avanzini.

w konkursie etiud studenckich szkół filmowych i artystycznych dostała autorka zdjęć do „Revolver” Francesca Avanzini. Srebrną Kijanką doceniono Paula Adera za zdjęcia do „Nika’s Room”.

doceniono Paula Adera za zdjęcia do „Nika’s Room”. Brązową Kijanką – Enrico Barbaro Jra. za „Until We Bury Them!”.

Ojczyzna” to pierwsza pełnometrażowa fabuła Pawła Pawlikowskiego od czasu „Zimnej wojny”, która w 2018 r. zapewniła mu w Cannes nagrodę za najlepszą reżyserię.

Autorem zdjęć do produkcji pt. „Ojczyzna” jest Łukasz Żal. Ale nagrody przyznane w Cannes, a teraz w Toruniu mają również swój regionalny akcent. Jednym z operatorów zdjęć do produkcji „Ojczyzna” jest Bydgoszczanin Stanisław Cuske.

Łukasz Żal jest także autorem zdjęć do filmu „Strefa interesów" , do którego ścieżkę dźwiękową współtworzyło troje absolwentów Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy. Ścieżka dźwiękowa została nagrodzona Oscarem. Przy udźwiękowieniu produkcji pracowali absolwenci kierunku reżyseria dźwięku: Natalia Lubowiecka, Dawid Konecki oraz Michał Wilczewski (związani ze studiem Dreamsound).

34. Międzynarodowy Festiwal Filmowy ToruńCamerimage trwał od 7 do 14 listopada. Jego patronem medialnym była Polska Agencja Prasowa.

Podczas uroczystości, która odbyła się w sobotę w Centrum Kulturalno-Kongresowym Jordanki w Toruniu, ogłoszono zwycięzców wszystkich sekcji konkursowych.