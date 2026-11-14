Łukasz Żal odebrał w Toruniu Złotą Żabą za zdjęcia do filmu Pawła Pawlikowskiego „Ojczyzna”/fot. archiwum prywatne artysty/filmschool.lodz.pl
Toruń

Łukasz Żal odebrał w Toruniu Złotą Żabą za zdjęcia do filmu Pawła Pawlikowskiego „Ojczyzna”

Łukasz Żal odebrał w Toruniu Złotą Żabą za zdjęcia do filmu Pawła Pawlikowskiego „Ojczyzna”/fot. archiwum prywatne artysty/filmschool.lodz.pl

Statuetki wręczono podczas gali zamknięcia 34. festiwalu ToruńCamerimage. Srebrną Żabą doceniono Jaspera Spanninga za „Kobietę nieznaną”, a Brązową Żabą – Michaiła Krichmana za „Minotaura”.

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– Jestem wzruszony, że w tym głośnym świecie nasz cichy film tak pięknie się przebija. Jestem z tego powodu bardzo szczęśliwy. Chciałem podziękować Pawłowi Pawlikowskiemu za tę podróż, za jego przyjaźń, za wszystkie rozmowy, za cały proces, dla którego kocham te filmy robić, scenografom Kasi Sobańskiej i Marcelowi Sławińskiemu za nasze wspólne dokumentacje, za dochodzenie do tego, jak to wszystko ma wyglądać. Dziękuje Ewie Puszczyńskiej za zaufanie – podkreślił Łukasz Żal.

Wyróżnienie zadedykował zmarłemu we wrześniu operatorowi Ryszardowi Lenczewskiemu.

Podczas uroczystości, która odbyła się w sobotę w Centrum Kulturalno-Kongresowym Jordanki w Toruniu, ogłoszono zwycięzców wszystkich sekcji konkursowych.
  • Złota Żaba w konkursie głównym trafiła do Łukasza Żala za zdjęcia do „Ojczyzny” Pawła Pawlikowskiego. Więcej o nagrodzonym twórcy: TUTAJ
  • Srebrną Żabę otrzymał Jasper Spanning za „Kobietę nieznaną” May el-Toukhy
  • Brązową Żabę – Michaił Krichman za „Minotaura” Andrieja Zwiagincewa.
  • Statuetkę za wybitne osiągnięcia w sztuce aktorskiej wręczono Janowi Englertowi.
  • Nagrodę Filmową Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego otrzymała Maja Komorowska.
  • Laureatką konkursu debiutów operatorskich została Eira Wyn Jones („Effi o Blaenau” w reż. Marca Evansa).
  • Z kolei w konkursie debiutów reżyserskich bezkonkurencyjny okazał się Kaifeng Zhong, twórca „Atlantic Rhapsody”.
  • W konkursie filmów polskich uhonorowano Alana Ruczyńskiego za zdjęcia do „Kobiety stanu wolnego”, współreżyserowanej przez Elizę Godlewską.
  • Nagrodę publiczności przyznano „Dzikiemu Koniowi Dziewięć” Martina McDonagha ze zdjęciami Bena Davisa.
  • Za wybitne osiągnięcia w montażu uhonorowano Joe Walkera.
  • Statuetka w konkursie seriali telewizyjnych przypadła autorowi zdjęć do pierwszego odcinka serialu „Wśród nocnej ciszy” Maciejowi Sobierajowi, a wyróżnienie specjalne – reżyserowi Janowi Holoubkowi.
  • W konkursie długometrażowych filmów dokumentalnych triumfowała Eva Kraljević („To Hold a Mountain”), a w konkursie krótkometrażowych filmów dokumentalnych – Maxim Arbugaev i Vladimir Egorov („Chuuraa”).
  • Nagroda w konkursie wideoklipów powędrowała do Jeffa Biermana, autora zdjęć do „What You Want” Angele ft. Justice, a wyróżnienie specjalne – do reżysera Romaina Gavrasa za „Storm” Gener8tion.
  • Złotą Kijankę w konkursie etiud studenckich szkół filmowych i artystycznych dostała autorka zdjęć do „Revolver” Francesca Avanzini.
  • Srebrną Kijanką doceniono Paula Adera za zdjęcia do „Nika’s Room”.
  • Brązową Kijanką – Enrico Barbaro Jra. za „Until We Bury Them!”.

  • Ojczyzna” to pierwsza pełnometrażowa fabuła Pawła Pawlikowskiego od czasu „Zimnej wojny”, która w 2018 r. zapewniła mu w Cannes nagrodę za najlepszą reżyserię.
  • Autorem zdjęć do produkcji pt. „Ojczyzna” jest Łukasz Żal. Ale nagrody przyznane w Cannes, a teraz w Toruniu mają również swój regionalny akcent. Jednym z operatorów zdjęć do produkcji „Ojczyzna” jest Bydgoszczanin Stanisław Cuske.
  • Łukasz Żal jest także autorem zdjęć do filmu „Strefa interesów", do którego ścieżkę dźwiękową współtworzyło troje absolwentów Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy. Ścieżka dźwiękowa została nagrodzona Oscarem. Przy udźwiękowieniu produkcji pracowali absolwenci kierunku reżyseria dźwięku: Natalia Lubowiecka, Dawid Konecki oraz Michał Wilczewski (związani ze studiem Dreamsound).
  • 34. Międzynarodowy Festiwal Filmowy ToruńCamerimage trwał od 7 do 14 listopada. Jego patronem medialnym była Polska Agencja Prasowa.

Gdzie: Toruń
TAGI: 34. festiwal ToruńCamerimage
Łukasz Żal ze Złotą Żabą na Festiwalu Camerimage w 2013 roku/fot. Aawiosnaa/Wikipedia
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