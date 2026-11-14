Łukasz Żal odebrał w Toruniu Złotą Żabą za zdjęcia do filmu Pawła Pawlikowskiego „Ojczyzna”

Statuetki wręczono podczas gali zamknięcia 34. festiwalu ToruńCamerimage. Srebrną Żabą doceniono Jaspera Spanninga za „Kobietę nieznaną”, a Brązową Żabą – Michaiła Krichmana za „Minotaura”.
Podczas uroczystości, która odbyła się w sobotę w Centrum Kulturalno-Kongresowym Jordanki w Toruniu, ogłoszono zwycięzców wszystkich sekcji konkursowych.
- Złota Żaba w konkursie głównym trafiła do Łukasza Żala za zdjęcia do „Ojczyzny” Pawła Pawlikowskiego. Więcej o nagrodzonym twórcy: TUTAJ
- Srebrną Żabę otrzymał Jasper Spanning za „Kobietę nieznaną” May el-Toukhy
- Brązową Żabę – Michaił Krichman za „Minotaura” Andrieja Zwiagincewa.
- Statuetkę za wybitne osiągnięcia w sztuce aktorskiej wręczono Janowi Englertowi.
- Nagrodę Filmową Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego otrzymała Maja Komorowska.
- Laureatką konkursu debiutów operatorskich została Eira Wyn Jones („Effi o Blaenau” w reż. Marca Evansa).
- Z kolei w konkursie debiutów reżyserskich bezkonkurencyjny okazał się Kaifeng Zhong, twórca „Atlantic Rhapsody”.
- W konkursie filmów polskich uhonorowano Alana Ruczyńskiego za zdjęcia do „Kobiety stanu wolnego”, współreżyserowanej przez Elizę Godlewską.
- Nagrodę publiczności przyznano „Dzikiemu Koniowi Dziewięć” Martina McDonagha ze zdjęciami Bena Davisa.
- Za wybitne osiągnięcia w montażu uhonorowano Joe Walkera.
- Statuetka w konkursie seriali telewizyjnych przypadła autorowi zdjęć do pierwszego odcinka serialu „Wśród nocnej ciszy” Maciejowi Sobierajowi, a wyróżnienie specjalne – reżyserowi Janowi Holoubkowi.
- W konkursie długometrażowych filmów dokumentalnych triumfowała Eva Kraljević („To Hold a Mountain”), a w konkursie krótkometrażowych filmów dokumentalnych – Maxim Arbugaev i Vladimir Egorov („Chuuraa”).
- Nagroda w konkursie wideoklipów powędrowała do Jeffa Biermana, autora zdjęć do „What You Want” Angele ft. Justice, a wyróżnienie specjalne – do reżysera Romaina Gavrasa za „Storm” Gener8tion.
- Złotą Kijankę w konkursie etiud studenckich szkół filmowych i artystycznych dostała autorka zdjęć do „Revolver” Francesca Avanzini.
- Srebrną Kijanką doceniono Paula Adera za zdjęcia do „Nika’s Room”.
- Brązową Kijanką – Enrico Barbaro Jra. za „Until We Bury Them!”.
- Ojczyzna” to pierwsza pełnometrażowa fabuła Pawła Pawlikowskiego od czasu „Zimnej wojny”, która w 2018 r. zapewniła mu w Cannes nagrodę za najlepszą reżyserię.
- Autorem zdjęć do produkcji pt. „Ojczyzna” jest Łukasz Żal. Ale nagrody przyznane w Cannes, a teraz w Toruniu mają również swój regionalny akcent. Jednym z operatorów zdjęć do produkcji „Ojczyzna” jest Bydgoszczanin Stanisław Cuske.
- Łukasz Żal jest także autorem zdjęć do filmu „Strefa interesów", do którego ścieżkę dźwiękową współtworzyło troje absolwentów Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy. Ścieżka dźwiękowa została nagrodzona Oscarem. Przy udźwiękowieniu produkcji pracowali absolwenci kierunku reżyseria dźwięku: Natalia Lubowiecka, Dawid Konecki oraz Michał Wilczewski (związani ze studiem Dreamsound).
- 34. Międzynarodowy Festiwal Filmowy ToruńCamerimage trwał od 7 do 14 listopada. Jego patronem medialnym była Polska Agencja Prasowa.