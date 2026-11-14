Kraków. Tłumy wzięły udział w koncercie „Requiem” ku czci ofiar tragedii z 7 listopada

Osoby, które chciały wejść do bazyliki, aby uczestniczyć w koncercie, musiały ustawić się w dwóch kolejkach – jedna rozciągła się na Rynek, a druga w kierunku placu Mariackiego. Wchodzący przechodzili kontrolę prowadzoną przez strażników miejskich.

Proboszcz parafii mariackiej ks. Mariusz Słonina przed rozpoczęciem koncertu przypomniał, że dokładnie tydzień temu świątynia stała się miejscem schronienia dla osób, które uciekały przed strzałami, które napastnik oddawała z jadącego samochodu. – Dzisiaj te same mury mariackiej fary przyjmują nas równie otwartymi drzwiami, by uczcić wszystkich tych, którzy w tym czasie nie znaleźli bezpieczeństwa i schronienia – mówił kapłan. - Niech te momenty, te chwile zadumy w tej mariackiej bazylice będą dla nas czasem refleksji i jedności również z tymi, którzy w szpitalach czekają na powrót do pełni sił – dodał proboszcz.



Przed występem artystycznym głos zabrał również wiceprezydent Krakowa Jan Hoffman. Jak podkreślił, koncert jest ku pamięci zamordowanych, rannych w ataku, ale i rodziców i siostry sprawcy, których podstępnie uśmiercił w ich własnym domu.



Wiceprezydent przypomniał, że tydzień temu w centrum miasta słychać było strzały, krzyki, potem nastąpiła cisza. – Chcemy przerwać tę ciszę, którą upamiętnialiśmy ofiary, czymś pięknym, dobrym. (….) oddać hołd za pomocą uniwersalnego języka muzyki – mówił Hoffman i zaznaczył: - Nie pozwolimy, aby zło miało ostatni głos. Zwrócił się też do uczestników, aby po koncercie wyrazili wdzięczność artystom w ciszy, bez oklasków.



„Requiem” Wolfganga Amadeusa Mozarta wykonała Capella Cracoviensis – chór i orkiestra grająca na instrumentach historycznych pod dyrekcją Jana Tomasza Adamusa.



Tłumy były nie tylko w kościele, ale i przy płonących przy nim zniczach, w rejonie gdzie padły strzały. Wieczorem na Rynku Głównym i na okolicznych ulicach ludzie wciąż rozmawiali o strzelaninie. Rozmowy te mógł usłyszeć każdy przypadkowych przechodzień. Na Rynku np. para mówiła o siostrze napastnika i o jego motywach. Na ulicy Sławkowskiej grupa mężczyzn omawiała między sobą trasę zamachowca w centrum miasta.





Również w sobotę, ale o godz. 20.00, w Bazylice Mariackiej zaplanowano recital organowy węgiersko-kanadyjskiego wirtuoza Xavera Varnusa. W programie wieczoru znajdą się wykonania m.in. dzieł Jana Sebastiana Bacha. Także ten występ będzie dedykowany ofiarom ataku z 7 listopada. Organizatorami wieczoru są archidiecezja krakowska i Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie. Recital równocześnie zainauguruje XXI Dni Muzyki Sakralnej im. św. Jana Pawła II.

Świątynia była zamknięta przez niemal dwa dni w związku z działaniami służb po strzelaninie.

W sobotę, po tygodniowej przerwie, na główny plac Krakowa wrócili także dorożkarze.

proces zdrowienia zajmie jeszcze miesiące, jeśli nie lata

ranne zostały także konie

Bazylika Mariacka znajduje się na Rynku Głównym w Krakowie, gdzie 7 listopada doszło do tragedii.Troje z nich wciąż przebywa w szpitalach i – jak poinformował ich przedstawiciel Eryk Nęcek –W strzelaninie. Nie odniosły obrażeń narządów wewnętrznych. Są pod opieką weterynarzy.7 listopada w wyniku strzelaniny w centrum Krakowa zginęło sześć osób, 15 zostało rannych, w tym dwóch policjantów. 24-latek samochodem wjechał na płytę rynku i otworzył ogień do przypadkowych ludzi. Tego samego dnia w mieszkaniu zamachowca w Ostrowcu Świętokrzyskim policja znalazła ciała jego ojca, matki i siostry z obrażeniami postrzałowymi. Sprawca ataku w Krakowie zmarł w szpitalu w poniedziałek.