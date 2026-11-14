Tłumy wzięły udział w koncercie „Requiem” ku czci ofiar tragedii z 7 listopada/fot. Bazylika Mariacka w Krakowie/Facebook
KRAJ I ŚWIAT

Kraków. Tłumy wzięły udział w koncercie „Requiem” ku czci ofiar tragedii z 7 listopada

Tłumy wzięły udział w koncercie „Requiem” ku czci ofiar tragedii z 7 listopada/fot. Bazylika Mariacka w Krakowie/Facebook

Osoby, które chciały wejść do bazyliki, aby uczestniczyć w koncercie, musiały ustawić się w dwóch kolejkach – jedna rozciągła się na Rynek, a druga w kierunku placu Mariackiego. Wchodzący przechodzili kontrolę prowadzoną przez strażników miejskich.

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Proboszcz parafii mariackiej ks. Mariusz Słonina przed rozpoczęciem koncertu przypomniał, że dokładnie tydzień temu świątynia stała się miejscem schronienia dla osób, które uciekały przed strzałami, które napastnik oddawała z jadącego samochodu. – Dzisiaj te same mury mariackiej fary przyjmują nas równie otwartymi drzwiami, by uczcić wszystkich tych, którzy w tym czasie nie znaleźli bezpieczeństwa i schronienia – mówił kapłan. - Niech te momenty, te chwile zadumy w tej mariackiej bazylice będą dla nas czasem refleksji i jedności również z tymi, którzy w szpitalach czekają na powrót do pełni sił – dodał proboszcz.

Przed występem artystycznym głos zabrał również wiceprezydent Krakowa Jan Hoffman. Jak podkreślił, koncert jest ku pamięci zamordowanych, rannych w ataku, ale i rodziców i siostry sprawcy, których podstępnie uśmiercił w ich własnym domu.

Wiceprezydent przypomniał, że tydzień temu w centrum miasta słychać było strzały, krzyki, potem nastąpiła cisza. – Chcemy przerwać tę ciszę, którą upamiętnialiśmy ofiary, czymś pięknym, dobrym. (….) oddać hołd za pomocą uniwersalnego języka muzyki – mówił Hoffman i zaznaczył: - Nie pozwolimy, aby zło miało ostatni głos. Zwrócił się też do uczestników, aby po koncercie wyrazili wdzięczność artystom w ciszy, bez oklasków.

„Requiem” Wolfganga Amadeusa Mozarta wykonała Capella Cracoviensis – chór i orkiestra grająca na instrumentach historycznych pod dyrekcją Jana Tomasza Adamusa.

Tłumy były nie tylko w kościele, ale i przy płonących przy nim zniczach, w rejonie gdzie padły strzały. Wieczorem na Rynku Głównym i na okolicznych ulicach ludzie wciąż rozmawiali o strzelaninie. Rozmowy te mógł usłyszeć każdy przypadkowych przechodzień. Na Rynku np. para mówiła o siostrze napastnika i o jego motywach. Na ulicy Sławkowskiej grupa mężczyzn omawiała między sobą trasę zamachowca w centrum miasta.

  • Również w sobotę, ale o godz. 20.00, w Bazylice Mariackiej zaplanowano recital organowy węgiersko-kanadyjskiego wirtuoza Xavera Varnusa. W programie wieczoru znajdą się wykonania m.in. dzieł Jana Sebastiana Bacha. Także ten występ będzie dedykowany ofiarom ataku z 7 listopada. Organizatorami wieczoru są archidiecezja krakowska i Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie. Recital równocześnie zainauguruje XXI Dni Muzyki Sakralnej im. św. Jana Pawła II.

Bazylika Mariacka znajduje się na Rynku Głównym w Krakowie, gdzie 7 listopada doszło do tragedii. Świątynia była zamknięta przez niemal dwa dni w związku z działaniami służb po strzelaninie.

W sobotę, po tygodniowej przerwie, na główny plac Krakowa wrócili także dorożkarze. Troje z nich wciąż przebywa w szpitalach i – jak poinformował ich przedstawiciel Eryk Nęcek – proces zdrowienia zajmie jeszcze miesiące, jeśli nie lata.
W strzelaninie ranne zostały także konie. Nie odniosły obrażeń narządów wewnętrznych. Są pod opieką weterynarzy.


7 listopada w wyniku strzelaniny w centrum Krakowa zginęło sześć osób, 15 zostało rannych, w tym dwóch policjantów. 24-latek samochodem wjechał na płytę rynku i otworzył ogień do przypadkowych ludzi. Tego samego dnia w mieszkaniu zamachowca w Ostrowcu Świętokrzyskim policja znalazła ciała jego ojca, matki i siostry z obrażeniami postrzałowymi. Sprawca ataku w Krakowie zmarł w szpitalu w poniedziałek.

TAGI: strzelanina Krakówzamach KrakówkoncertRequiemMozart
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