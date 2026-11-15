Dwa hitowe starcia wpłynęły na wygląd czołówki tabeli/fot. planet_fox/pixabay.com
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IV Liga: Czołówka walczyła ze sobą. W hitach lepsze Tłuchowia i Wisła Dobrzyń [wyniki 16. kolejki]

Dwa hitowe starcia wpłynęły na wygląd czołówki tabeli/fot. planet_fox/pixabay.com

16. kolejka kujawsko-pomorskiej IV Ligi przyniosła dwa hitowe starcia – druga w tabeli Tłuchowia Tłuchowo podjęła piątą Unię Wąbrzeźno, a trzecia Pogoń Mogilno zagrała u siebie z czwartą Wisłą Dobrzyń nad Wisłą. Tłuchowia wykorzystała atut własnego boiska, natomiast Wisła zaskoczyła zespół z Mogilna. Bezpośrednie pojedynki grupy pościgowej wykorzystała Unia Solec Kujawski, odnosząc przekonujący triumf.

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Wyniki 16. kolejki:

Pogoń Mogilno – Wisła Dobrzyń nad Wisłą 1:3
Tłuchowia Tłuchowo – Unia Wąbrzeźno 3:0
Łokietek Brześć Kujawski – Kujawiak Kowal 1:3
Start Pruszcz – Orlęta Aleksandrów Kujawski 4:0
Pomorzanin Toruń – Cuiavia Inowrocław 1:1
Lech Rypin – Sparta Brodnica 1:0
Unia Solec Kujawski – Mustang Ostaszewo 5:0
Rawys Raciąż – Victoria Czernikowo 3:2
Skrwa Skrwilno – Noteć Gębice 2:2

Czołówka tabeli:

1. Unia Solec Kujawski – 42 punkty
2. Tłuchowia Tłuchowo – 38 punktów
3. Wisła Dobrzyń nad Wisłą – 35 punktów
4. Pogoń Mogilno – 33 punkty
5. Unia Wąbrzeźno – 31 punktów

Dyscyplina: piłka nożna
TAGI: iv ligapiłka nożnaunia solec kujawskiwisła dobrzyń nad wisłąpogoń mogilnotłuchowia tłuchowounia wąbrzeźno
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