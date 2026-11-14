Noteć Inowrocław ponownie lepsza od rywala/fot. Archiwum/Patryk Głowacki
SPORT

Noteć znalazła sposób na spadkowicza. Inowrocławianie wygrali zacięte spotkanie z Miastem Szkła

Noteć Inowrocław ponownie lepsza od rywala/fot. Archiwum/Patryk Głowacki

KSK Qemetica Noteć Inowrocław z dobrym występem w 9. kolejce PZKosz 1. Ligi Mężczyzn. Zespół z Kujaw pokonał na wyjeździe Miasto Szkła Krosno 84:78.

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Teoretycznie spotkanie ze spadkowiczem z PGE Basket Ligi powinno oznaczać, że to rywale będą faworytem. Tym razem to założenie nie znalazło potwierdzenia w wynikach. Miasto Szkła bardzo źle weszło w sezon, przystępując do meczu z bilansem 2-6. Inowrocławianie prezentowali się znacznie lepiej (5-3).

Drużyny długo prowadziły zaciętą walkę. Gdy wydawało się, że gospodarze złapali rytm (16:10), Noteć odpowiedziała (25:19). Krośnianie szybko jednak wyrównali (30:30). Podopieczni Krzysztofa Szubargi starali się nadawać ton rozgrywce (53:45), lecz nie potrafili utrzymać przewagi (55:56). Sytuacja uległa zmianie w ostatniej kwarcie. Goście wyraźniej odskoczyli (80:68). Spadkowicz zdołał jedynie zmniejszyć rozmiary porażki.

Miasto Szkła Krosno – KSK Qemetica Noteć Inowrocław 78:84 (16:17, 25:25, 20:20, 17:22)

Dyscyplina: koszykówka
TAGI: noteć inowrocławkoszykówka1. ligamiasto szkła krosno
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