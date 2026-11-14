Tańczą z miłości i na przekór samotności. Folklorystyczny przegląd w Brześciu Kujawskim [wideo, zdjęcia]

Kolorowe stroje, przyśpiewki, taneczne kroki i wielka pasja. Brześć Kujawski na kilka godzin zamienił się w stolicę regionalnej kultury ludowej. W ramach czwartego Powiatowego Przegląd Zespołów Folklorystycznych na scenie wystąpiło kilkanaście kapel z okolic Włocławka.

W Brzeskim Centrum Kultury i Historii „Wahadło" był reporter Polskiego Radia PiK - Radosław Jagieła. Udało mu się porozmawiać z artystami.



- Kocham taniec i śpiew. To moja pasja już od urodzenia, mam to w genach.



- Promujemy tańce ludowe, ale nie solo - cała grupa razem tańczy. Jeden taniec - nie tak jak na dyskotece.



- Przyszłam do tego zespołu, bo też kocham tańczyć, kocham śpiewać. No i chciałabym też podtrzymywać tę tradycję dla pokoleń.



- Zostałam sama, więc żeby wypełnić sobie ten czas, przyszłam do zespołu. Chodzimy na próby, co tydzień mamy spotkania. Miałam do wyboru albo iść do kościoła śpiewać, albo do zespołu. No i niestety... wolę zespół, w stu procentach wolę zespół.



- Jeździłem z synem na występy i obudziła się we mnie taka nutka artyzmu. Zawsze marzyłem o tym, jako młody chłopak jeszcze, żeby występować na scenie i po prostu zacząłem to robić.



- Powiedziałem, że zacznę tańczyć, nikt w to nie wierzył i nagle zacząłem, i mi się spodobało po prostu.





Poniżej relacja Radosława Jagieły: