Sędziszów Małopolski, Kościół pw. Narodzenia NMP/fot. Wikipedia/Patryk Duszkiewicz
KRAJ I ŚWIAT

W Sędziszowie Małopolskim i Kraśniku odbyły się pogrzeby ofiar strzelaniny w Krakowie

Sędziszów Małopolski, Kościół pw. Narodzenia NMP/fot. Wikipedia/Patryk Duszkiewicz

W Sędziszowie Małopolskim pożegnano 47-letnią kobietę, która była m.in. wolontariuszką Szlachetnej Paczki. W Kraśniku bliscy pochowali 55-letniego mężczyznę. Podczas pogrzebu mówiono, że był to uczciwy i spokojny człowiek.

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W Sędziszowie Małopolskim w Kościele pw. Narodzenia NMP pożegnano 47-letnią kobietę, która była m.in. wolontariuszką Szlachetnej Paczki. W uroczystościach uczestniczyli rodzina, przyjaciele, władze samorządowe oraz mieszkańcy miasta.

Podczas mszy świętej żałobnej ksiądz Tomasz Rusyn zwrócił uwagę na nagły charakter śmierci zmarłej i przypomniał o jej zaangażowaniu w akcje pomocowe.

– Jeszcze kilka dni temu była wśród nas, chodziła, rozmawiała, witała się, miała swoje plany. Może jakieś działania czy akcje charytatywne wobec ludzi czy zwierząt, a może już miała plan na kolejną Szlachetną Paczkę – powiedział ksiądz.

Podkreślił, że zmarła była osobą zawsze bliską tym, którzy potrzebowali wsparcia. Wezwał zgromadzonych w świątyni do modlitwy w intencji zmarłej oraz jej najbliższych.

Głos podczas uroczystości zabrał też burmistrz Sędziszowa Małopolskiego Bogusław Kmieć. Samorządowiec zaznaczył, że wiadomość o śmierci mieszkanki poruszyła całą lokalną społeczność. – Dziś cała nasza sędziszowska wspólnota staje tutaj jak jedna wielka rodzina, by pożegnać kogoś bardzo bliskiego. Ten ból jest bólem nas wszystkich: rodziny, przyjaciół, znajomych i całej lokalnej społeczności – mówił.

Burmistrz wskazał na wieloletnią działalność społeczną zmarłej, która angażowała się zarówno w pomoc ludziom, jak i wsparcie dla schroniska dla zwierząt. Zaapelował do mieszkańców o pielęgnowanie wartości, którymi kierowała się zmarła.

– Nie możemy pozwolić, aby wraz z twoim odejściem odeszło także dobro, które tak hojnie rozdawałaś. Musimy pielęgnować to, co zostawiłaś nam najcenniejszego: ducha bezinteresownej pomocy, wiarę w dobroć drugiego człowieka oraz przekonanie, że nawet najmniejszy gest życzliwości może zmienić czyjeś życie – podkreślił samorządowiec.

Na zakończenie swojego wystąpienia burmistrz złożył wyrazy współczucia rodzinie zmarłej w imieniu własnym, władz samorządowych oraz wszystkich Sędziszowian.

W sobotę miały miejsce też uroczystości pogrzebowe 55-letniego mężczyzny, którego bliscy pożegnali w Kraśniku (woj. lubelskie), skąd pochodził. Prezeska Stowarzyszenia Kupców Prowadzących Handel Obwoźny w Centrum Krakowa Stanisława Gzyl mówiła PAP, że był to uczciwy, spokojny człowiek.
Według przedsiębiorców 20 lat temu miał poważny wypadek we Włoszech, po którym nie odzyskał już pełnej sprawności – utykał. Po wypadku przeprowadził się do Krakowa.


  • 7 listopada 24-letni zamachowiec wjechał samochodem na Rynek Główny w Krakowie. Otworzył ogień do przypadkowych ludzi. Zginęło sześć osób, a 15 zostało rannych, w tym dwóch policjantów.
  • Tego samego dnia w mieszkaniu zamachowca w Ostrowcu Świętokrzyskim policja ujawniła ciała jego ojca, matki i siostry z obrażeniami postrzałowymi. Sprawca ataku w Krakowie zmarł w szpitalu w poniedziałek.
  • Śledztwo w sprawie prowadzi małopolski wydział zamiejscowy Prokuratury Krajowej.

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