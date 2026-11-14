Żuraw na bydgoskim Rybim Rynku/fot. Monika Siwak
Bydgoszcz

Żuraw z wysięgnikiem powrócił na Rybi Rynek. Został odtworzony na podstawie archiwalnych zdjęć

Żuraw na bydgoskim Rybim Rynku/fot. Monika Siwak

Bydgoski Rybi Rynek stanowił przez kilka wieków miejsce handlu i przeładowywania towarów z łodzi i statków, stąd pomysł, by wskrzesić symbol dawnej świetności miasta. Zajęli się tym pracownicy Politechniki Bydgoskiej.

Rybi Rynek w Bydgoszczy zostanie okraszony historycznym elementem. Postawiony zostanie żuraw
Rybi Rynek w Bydgoszczy zostanie okraszony historycznym elementem. Postawiony zostanie żuraw
Żuraw portowy powróci na Rybi Rynek w Bydgoszczy. ZDMiKP zleca wykonanie repliki

Jak mieszkańcom i gościom podoba się nowy element nad wodą? Pytała o to Monika Siwak:

- Czy mi się to podoba? Jest okej, wygląda to całkiem fajnie. Jestem zaskoczona, że nagle coś tutaj stoi. Może jest jakaś tradycja? Myślę, że żuraw tu pasuje.

- Na mnie zrobił przepotężne wrażenie, dlatego że ten antracytowy kolor wspaniale komponuje się z ceglastością budynku stojącego za nami. Jestem na tak, by urozmaicić troszeczkę naszą przestrzeń bydgoską, która jest w permanentnej rozbudowie.

- Bydgoszcz jest miastem tak barwnym, tak atrakcyjnym. Tutaj wiecznie pływają stateczki, są barki i ten żuraw w sumie tutaj pasuje. W ogóle Bydgoszcz jest tak świetnym miastem. Koleżanka mówi, że prowadzone są wielkie inwestycje i tyle się dzieje. Mamy gdzie chodzić.

  • Wstępna koncepcja żurawia z wysięgnikiem i hakiem na okrągłej platformie została przygotowana przez pracowników Politechniki Bydgoskiej na podstawie archiwalnych zdjęć przedstawiających portowego żurawia, który stał na nabrzeżu wiele lat temu.

Gdzie: Bydgoszcz
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