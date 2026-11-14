Żuraw z wysięgnikiem powrócił na Rybi Rynek. Został odtworzony na podstawie archiwalnych zdjęć

Bydgoski Rybi Rynek stanowił przez kilka wieków miejsce handlu i przeładowywania towarów z łodzi i statków, stąd pomysł, by wskrzesić symbol dawnej świetności miasta. Zajęli się tym pracownicy Politechniki Bydgoskiej.

Jak mieszkańcom i gościom podoba się nowy element nad wodą? Pytała o to Monika Siwak:



- Czy mi się to podoba? Jest okej, wygląda to całkiem fajnie. Jestem zaskoczona, że nagle coś tutaj stoi. Może jest jakaś tradycja? Myślę, że żuraw tu pasuje.



- Na mnie zrobił przepotężne wrażenie, dlatego że ten antracytowy kolor wspaniale komponuje się z ceglastością budynku stojącego za nami. Jestem na tak, by urozmaicić troszeczkę naszą przestrzeń bydgoską, która jest w permanentnej rozbudowie.



- Bydgoszcz jest miastem tak barwnym, tak atrakcyjnym. Tutaj wiecznie pływają stateczki, są barki i ten żuraw w sumie tutaj pasuje. W ogóle Bydgoszcz jest tak świetnym miastem. Koleżanka mówi, że prowadzone są wielkie inwestycje i tyle się dzieje. Mamy gdzie chodzić.



