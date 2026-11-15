O „indykach" na UKW. Setki fanów gier niezależnych na festiwalu w Bydgoszczy

Twórcy gier, badacze, studenci groznawstwa i gracze rozmawiali na bydgoskiej uczelni m.in. o prawnej ochronie głosu aktora, o polityce w grach, o programowaniu narracji interaktywnej czy o tym kto strzeże strażników.

Wielu twórców niezależnych marzy o tym, by za miliony sprzedać swoją grę , rzeczywistość nie jest jednak taka różowa - z powodu ogromnej liczby tych gier.





Mówi prezes Koła Naukowego Twórców Gier „Game Deck” i współzałożyciel studia Fire Kraken Paweł Stachowiak.





- Analogowe gry niezależne są niestety trudne do dostania , bo oczywiście wyszły w bardzo limitowanych nakładach. Można je dostać na jakichś targach lub pisząc bezpośrednio do twórców. Trzeba robić dużo więcej własnego researchu. Bardzo łatwo za to dotrzeć do gier cyfrowych, bo ich dystrybucja nigdy nie była prostsza dzięki platformom takim jak itch.io albo Steam. Takich gier powstaje kilkadziesiąt na minutę, są już teraz miliony gier, które mają zero wyświetleń albo pobrania tylko od swoich twórców i ich rodzin .





Odbył się też konkurs Five-minute killer-talks , w którym przez 5 minut trzeba było opowiedzieć o swoim projekcie czy spostrzeżeniach.





- Mam tendencję do niepotrzebnego przedłużania wypowiedzi, więc ten konkretny format narzuca mi pewnego rodzaju granicę, której muszę się trzymać. Będę się reklamował, a dokładniej będę reklamować grę, którą od dłuższego czasu ja oraz kilku moich kolegów i koleżanek wspólnie robimy już od roku . Jest to gra fabularna RPG. Papierowi bohaterowie są początkującymi wieśniakami w świecie wypełnionym magią. Przemierzają generowaną przez graczy mapę w poszukiwaniu artefaktów, magicznych stworzeń, ale także nawiązując relacje między sobą i światem i pokonując wrogów zagrażających ludzkości - mówił jeden z uczestników festiwalu.





W Festiwalu Indie Games wzięło udział około 300 osób.