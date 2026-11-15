Toruń wybuduje nowoczesną zajezdnię tramwajową. Zastąpi budynek z 1891 roku

Toruń ogłosił przetarg na budowę nowoczesnej zajezdni i linii tramwajowej przy Szosie Bydgoskiej. Obiekt na 44 pojazdy ma zastąpić wysłużoną 135-letnią bazę przy ul. Sienkiewicza.

Dotychczasowa zajezdnia tramwajowa liczy sobie tyle lat, co toruńska komunikacja miejska. Została wybudowana w 1891 roku i obecnie nie jest w stanie kompleksowo obsłużyć takiej liczby tramwajów, jaką już teraz dysponuje Toruń, a ma ich jeszcze przybyć.



Z uwagi na ograniczoną przestrzeń oraz historyczny charakter obecnej siedziby nie da się rozbudować do dzisiejszych i przyszłych potrzeb. Nie sposób w niej zainstalować urządzeń niezbędnych do obsługi nowoczesnego i licznego taboru, m.in. tokarki podtorowej czy myjni. Montaż tych urządzeń, bardzo potrzebnych w obsłudze codziennej i remontowej, w obecnej zajezdni wiązałby się z koniecznością zmniejszenia liczby torów wykorzystywanych do obsługi tramwajów, co przełożyłoby się na zmniejszenie efektywności funkcjonowania obiektu. Stąd konieczność wybudowania nowej zajezdni tramwajowej, a w dalszej kolejności - autobusowej - zawiadamia toruński ratusz.



Projekt nowej zajezdni i linii tramwajowej wykonała wyłoniona w przetargu firma PROGREG sp. z o.o.



Nowa zajezdnia będzie przygotowana do obsługi nowoczesnego taboru. Znajdzie się w niej hala naprawczo-warsztatowa m.in. z tokarką podtorową i stanowiskiem do oceny stanu kół oraz hala odstawcza. Przy budowie istotna będzie również dbałość o ekologię.



Obiekt będzie energooszczędny, planuje się zastosowanie w nim odnawialnych źródeł energii, jej magazynowanie i dalsze wykorzystanie. W zajezdni będzie funkcjonował system retencji wód opadowych, a w myjni zastosowany zostanie zamknięty obieg wody, dzięki czemu znacznie zmniejszy się jej zużycie.



Zakres budowy:



Powierzchnia terenu - 53 857 m2 dla zajezdni tramwajowej,

Powierzchnia zabudowy - 16 022,80 m2,

Kubatura - 146 605,81 m3,

Łączna długość torów na zajezdni - 5 348,22 mtp,

Powierzchnia pod zajezdnię tramwajową i w przyszłości autobusową to łącznie ok. 11,5 ha.

Powstaną:

hala postojowa - budowa hali postojowej tramwajowej na 40 szt. taboru tramwajowego oraz 4 szt. jednostek zabytkowych i technicznych, zaplanowano 8 torów postojowych, które umożliwią przyjmowanie składów bezpośrednio z miasta oraz z hali serwisowej po zakończonych przeglądach OC i naprawach,

hala serwisowa tramwajowa do kompleksowej obsługi technicznej taboru - 7 torów obsługowych, miejsce dla 11 tramwajów,

obsługa zajezdni,

podstacja trakcyjna,

portiernia,

wewnętrzny układ torowy i drogowy,

uzbrojenie

silos na piasek,

Nowoczesne wyposażenie:

tokarka podtorowa do obróbki profilu kół bez konieczności demontażu zestawów kołowych,

sieć trakcyjna sztywna odstawcza,

zautomatyzowane zarządzanie zajezdnią - sterowanie ruchem na zajezdni,

sterowanie i ogrzewanie zwrotnicami,

nowoczesna myjnia całopojazdowa.

źr. torun.pl