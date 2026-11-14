Filmowe i musicalowe przeboje na ustach uczestników konkursu „Szlagier” w Bydgoszczy

W Pałacu Młodzieży trwają XXII Ogólnopolskie Spotkania z Muzyką Filmową i Musicalową „Szlagier”.

Ponad 40 osób w wieku od 7 do 19 lat śpiewa w Bydgoszczy piosenki z filmów i musicali.



Hania Jachimowska przyjechała na konkursowe przesłuchanie z Malborka.



- Będę śpiewać piosenkę pod tytułem „Wynalazek Filipa Golarza” z „Akademii Pana Kleksa”. Pasuje pod mój głos i po prostu fajnie się ją śpiewa - mówi młoda piosenkarka.



- Instruktor dobrał repertuar, a my tylko zatwierdziliśmy i wozimy córkę na kolejne wydarzenia, żeby mogła śpiewać - mówi mama uczestniczki.



Marysia Gucwa przejechała do Bydgoszczy z Małopolski.



- Będę śpiewać piosenkę „Listen” Beyoncé z musicalu „Dreamgirls”. To jest taka mocna piosenka i mam do niej czerwoną sukienkę. Będzie idealnie pasowała - mówi mała artystka.



Konkurs odbywa się pod patronatem Polskiego Radia PIK.

Więcej w relacji Moniki Siwak - poniżej.