Fałszywe pracownice ZUS-u wzięły na cel Bydgoszczanki. Próbowały wyłudzić ich dane

Obiecują wyższą emeryturę, dodatkowe pieniądze z Unii Europejskiej albo pomoc w uzyskaniu świadczenia. W rzeczywistości próbują wyłudzić dane osobowe lub pieniądze.

ZUS ostrzega przed oszustami podszywającymi się pod pracowników zakładu. O próbach takich oszustw w Kujawsko-Pomorskiem mówi Krystyna Michałek, regionalna rzeczniczka Zakładu Ubezpieczeń Społecznych:





- O tym, jaką pomysłowością potrafią wykazać się przestępcy, przekonała się bydgoska emerytka. Do jej drzwi zapukała kobieta, podająca się za pracownicę ZUS-u. Oferowała pomoc w uzyskaniu rzekomego unijnego świadczenia 500 plus. W innym przypadku naciągaczka przekonywała bydgoską emerytkę, że premier załatwił dla seniorów dodatkowe pieniądze z Unii Europejskiej. Perswadowała, że - aby je otrzymać - wystarczy okazać dowód osobisty i legitymację emeryta/rencisty - opisuje Krystyna Michałek.



Oszuści nie zawsze pojawiają się osobiście .





- Do jednej z klientek bydgoskiego ZUS-u zadzwoniła kobieta, oferująca pomoc w wypełnieniu wniosku o 14. emeryturę. Próbowała wyłudzić dane osobowe, ale seniorka odmówiła ich podania, tłumacząc, że sprawami urzędowymi zajmuje się jej córka - relacjonuje Krystyna Michałek.



Jak nie dać się oszukać? Najważniejsza zasada brzmi: nie działaj pod presją czasu.