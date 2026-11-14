Fałszywe pracownice ZUS-u wzięły na cel Bydgoszczanki. Próbowały wyłudzić ich dane

Obiecują wyższą emeryturę, dodatkowe pieniądze z Unii Europejskiej albo pomoc w uzyskaniu świadczenia. W rzeczywistości próbują wyłudzić dane osobowe lub pieniądze.
ZUS ostrzega przed oszustami podszywającymi się pod pracowników zakładu. O próbach takich oszustw w Kujawsko-Pomorskiem mówi Krystyna Michałek, regionalna rzeczniczka Zakładu Ubezpieczeń Społecznych:
- O tym, jaką pomysłowością potrafią wykazać się przestępcy, przekonała się bydgoska emerytka. Do jej drzwi zapukała kobieta, podająca się za pracownicę ZUS-u. Oferowała pomoc w uzyskaniu rzekomego unijnego świadczenia 500 plus. W innym przypadku naciągaczka przekonywała bydgoską emerytkę, że premier załatwił dla seniorów dodatkowe pieniądze z Unii Europejskiej. Perswadowała, że - aby je otrzymać - wystarczy okazać dowód osobisty i legitymację emeryta/rencisty - opisuje Krystyna Michałek.
Oszuści nie zawsze pojawiają się osobiście.
Jak nie dać się oszukać? Najważniejsza zasada brzmi: nie działaj pod presją czasu.
- Jeśli ktoś podaje się za pracownika ZUS-u i żąda natychmiastowego przekazania danych lub pieniędzy, najlepiej zakończyć rozmowę i samodzielnie zweryfikować informacje.
- Pracownicy ZUS-u nie odwiedzają seniorów w domach, aby oferować dodatkowe świadczenia.
- Nie proszą też o hasła do bankowości internetowej ani kody autoryzacyjne.