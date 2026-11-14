Twarde Pierniki zagrają mecz „o cztery punkty”. Spróbują odskoczyć Treflowi Sopot. Relacja w PR PiK

Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń mogą w sobotę bardzo sobie pomóc, jeśli chodzi o walkę w dolnej części tabeli. W 7. kolejce PGE Basket Ligi Torunianie podejmą zajmujący ostatnią pozycję Energa Trefl Sopot. Relacja ze spotkania w Polskim Radiu PiK.

Torunianie jak dotąd nie spisują się najlepiej. Drużyna wygrała tylko dwa mecze, przez co musi skupić się na tym, by nie wpaść w walkę o utrzymanie. Wydawało się, że domowe zwycięstwo z Zastalem Zielona Góra da pozytywny impuls, ale już w kolejnym występie podopieczni Srdjana Suboticia ponieśli porażkę.



W sobotę zespół i kibice na pewno liczą na triumf. Do Areny Toruń przyjedzie aktualnie najsłabsza ekipa rozgrywek. Trefl, mimo sporych zmian kadrowych, kompletnie zawodzi, przegrywając wszystkie sześć pojedynków. Sopocianie mają też najgorszy bilans małych punktów, co tylko potwierdza ich kłopoty.



Dlatego też zwycięstwo dla Twardych Pierników jest aż tak istotne. Pozwoli ono uciec „czerwonej latarni”, co da komfort psychiczny przed kolejnymi spotkaniami. Czy koszykarze z „Grodu Kopernika” wykorzystają okazję? Zaczniemy przekonywać się o 15:00.



Relacja z meczu w Polskim Radiu PiK podczas audycji „Muzyka i sport”, która wystartuje po 14:00.