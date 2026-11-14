Twarde Pierniki uszczęśliwią swoich kibiców?/fot. Archiwum/Patryk Głowacki
SPORT

Twarde Pierniki zagrają mecz „o cztery punkty”. Spróbują odskoczyć Treflowi Sopot. Relacja w PR PiK

Twarde Pierniki uszczęśliwią swoich kibiców?/fot. Archiwum/Patryk Głowacki

Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń mogą w sobotę bardzo sobie pomóc, jeśli chodzi o walkę w dolnej części tabeli. W 7. kolejce PGE Basket Ligi Torunianie podejmą zajmujący ostatnią pozycję Energa Trefl Sopot. Relacja ze spotkania w Polskim Radiu PiK.

Anwil Włocławek stracił twierdzę. Wysoka porażka „Rottweilerów” we własnej hali
Anwil Włocławek stracił twierdzę. Wysoka porażka „Rottweilerów” we własnej hali

Torunianie jak dotąd nie spisują się najlepiej. Drużyna wygrała tylko dwa mecze, przez co musi skupić się na tym, by nie wpaść w walkę o utrzymanie. Wydawało się, że domowe zwycięstwo z Zastalem Zielona Góra da pozytywny impuls, ale już w kolejnym występie podopieczni Srdjana Suboticia ponieśli porażkę.

W sobotę zespół i kibice na pewno liczą na triumf. Do Areny Toruń przyjedzie aktualnie najsłabsza ekipa rozgrywek. Trefl, mimo sporych zmian kadrowych, kompletnie zawodzi, przegrywając wszystkie sześć pojedynków. Sopocianie mają też najgorszy bilans małych punktów, co tylko potwierdza ich kłopoty.

Dlatego też zwycięstwo dla Twardych Pierników jest aż tak istotne. Pozwoli ono uciec „czerwonej latarni”, co da komfort psychiczny przed kolejnymi spotkaniami. Czy koszykarze z „Grodu Kopernika” wykorzystają okazję? Zaczniemy przekonywać się o 15:00.

Relacja z meczu w Polskim Radiu PiK podczas audycji „Muzyka i sport”, która wystartuje po 14:00.

Dyscyplina: koszykówka
TAGI: koszykówkamuzyka i sporttwarde pierniki toruńbasket ligaekstraklasa koszykarzytrefl sopot
Udostępnij znajomym
poprzednia informacja Anwil Włocławek stracił twierdzę. Wysoka porażka „Rottweilerów” we własnej hali

Obserwuj nas

Polub nasze profile w mediach społecznościowych
  reklama  
Zobacz
  reklama  
Zobacz
  reklama  
Zobacz

Najczęściej czytane

SPORT

Twarde Pierniki zagrają mecz „o cztery punkty”. Spróbują odskoczyć Treflowi Sopot. Relacja w PR PiK

Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń mogą w sobotę bardzo sobie pomóc, jeśli chodzi o walkę w dolnej części tabeli. W 7. kolejce PGE Basket Ligi Torunianie…

PG
2026-11-14, 09:26
SPORT

Anwil Włocławek stracił twierdzę. Wysoka porażka „Rottweilerów” we własnej hali

7. kolejka PGE Basket Ligi nie okazała się szczęśliwa dla Anwilu Włocławek. Zespół z naszego regionu poniósł pierwszą domową porażkę w rozgrywkach…

PG
2026-11-13, 22:40
SPORT

KH Energa nie zawiodła kibiców na Tor-Torze. Przekonujący triumf toruńskich hokeistów

KH Energa Toruń wróciła na szlak zwycięstw. W 17. kolejce Tauron Hokej Ligi toruńska ekipa pokonała u siebie ECZD Zagłębie Sosnowiec 6:2.

PG
2026-11-13, 21:26
SPORT

Bydgoscy siatkarze zrealizowali plan na piątek. BKS wygrał ze Spałą za trzy punkty mimo utraty seta

BKS Bydgoszcz dobrze zaprezentował się w 10. kolejce Tauron 1. Ligi. Bydgoszczanie pokonali na wyjeździe SMS PZPS Spała 3:1.

PG
2026-11-13, 20:36
SPORT

Debiut w PŚ i od razu podium. Panczenistka Wiktoria Dąbrowska wywalczyła trzecie miejsce

Panczenistka Wiktoria Dąbrowska stanęła na podium w zawodach w Pekinie inaugurujących sezon Pucharu Świata. Polka zajęła trzecie miejsce na dystansie 1000…

PG
2026-11-13, 13:44
SPORT

Sportowy weekendowy rozkład jazdy – co czeka regionalne zespoły?

Kibice koszykarzy z naszego regionu mają niezwykłą okazję zobaczyć wszystkie ekipy na żywo. Każda z ekip rozegra domowe spotkanie innego dnia. Ciekawie…

PG
2026-11-13, 10:00
SPORT

Anwil pozostanie niepokonany u siebie? Przyjeżdża mocny rywal, a z nim legenda. Relacja w PR PiK

Anwil Włocławek rozegra spotkanie 7. kolejki PGE Basket Ligi. Włocławianie zmierzą się we własnej hali z AMW Arką Gdynia. Relacja z pojedynku w Polskim…

PG
2026-11-13, 08:07
SPORT

Polacy wicemistrzami świata w trapie. Srebro drużyny na strzeleckich MŚ w Dausze

„Biało-Czerwoni” zdobyli pierwszy medal podczas strzeleckich mistrzostw świata w Dausze. Wołodymyr Yazykov, Alan Krzysztof Łapiński i Tomasz Pasierbski…

WS PAP
2026-11-12, 20:51
SPORT

Arkadiusz Pyrka z kolejnym powołaniem. W kadrze zastąpi Frankowskiego

Reprezentacja Polski będzie musiała radzić sobie bez Przemysława Frankowskiego w listopadowych meczach Ligi Narodów. Obrońca Rennes opuścił zgrupowanie…

PAP WS
2026-11-12, 18:51
SPORT

Sokół Mogilno bez ćwierćfinału Pucharu Polski. DevelopRes za mocny w Rzeszowie

Siatkarki Sokoła & Hagric Mogilno zakończyły udział w TAURON Pucharze Polski na 1/8 finału. Zespół Dawida Michora przegrał na wyjeździe z DevelopResem…

WS
2026-11-11, 20:17
Bydgoszcz

Gwiazda Bydgoszcz najlepszym klubem w Polsce U14. Cztery medale młodych zapaśników

Cztery medale i pierwsze miejsce w klasyfikacji klubowej - z takim dorobkiem zapaśnicy Gwiazdy Bydgoszcz wrócili z mistrzostw Polski U14 w Lublinie. Złoto w…

WS
2026-11-11, 15:29
Bydgoszcz

Pałac odwrócił mecz i awansował do ćwierćfinału. Kolejny pięciosetowy bój z Wrocławiem

Po dwóch przegranych setach Bydgoszczanki odwróciły domowe spotkanie z #VolleyWrocław i wygrały 3:2. Metalkas Pałac po raz drugi w ciągu trzech dni pokonał…

WS
2026-11-10, 22:28
więcej wiadomości
0:00 0:00