Co roku w akcję pn. Szlachetna Paczka włączają się darczyńcy z województwa kujawsko-pomorskiego /fot. archiwum
REGION

Można już kompletować Szlachetną Paczkę, także dla osób z województwa kujawsko-pomorskiego

Co roku w akcję pn. Szlachetna Paczka włączają się darczyńcy z województwa kujawsko-pomorskiego /fot. archiwum

Pani Ewelina każdego dnia dźwiga swojego syna, by choć trochę rozruszać jego przykurczone mięśnie. Na specjalistyczny podnośnik ich nie stać. Krzesło służy im za drążek rehabilitacyjny, a dywan za matę. Właśnie takim rodzinom, dla których prowizoryczne rozwiązania stają się codziennością, wspiera Szlachetna Paczka.

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Szlachetna Paczka. Te rodziny w Kujawsko-Pomorskiem czekają na wsparcie

Od soboty (14 listopada) można zostać darczyńcą i wybrać potrzebującą rodzinę w akcji Szlachetna Paczka. Na liście jest już ok. 580 rodzin z województwa kujawsko-pomorskiego, najwięcej z Torunia i okolic. Wykaz nie jest zamknięty - ostateczna liczba będzie znana po zweryfikowaniu wszystkich zgłoszeń.

Na pomoc czeka m.in. pani Sara z bydgoskiego Fordonu, 33-letnia mama Nadii (13 lat), Luizy (9 lat), Marcela (8 lat), Kuby (7 lat) i Weroniki (4 lata). Potrzebuje pralki, zimowych butów dla dzieci oraz środków czystości i higieny.


W opisie rodziny czytamy: Pani Sara jest samotną matką, która z ogromną determinacją i miłością wychowuje piątkę dzieci. Dzieci uczęszczają do szkoły i przedszkola, a najstarsza córka na co dzień aktywnie wspiera mamę w obowiązkach domowych. W przeszłości rodzina doświadczyła trudnych życiowych zawirowań. Skomplikowane relacje doprowadziły do poważnego kryzysu i obciążyły panią Sarę zobowiązaniami finansowymi. Mimo tych bolesnych doświadczeń matka wzięła na siebie całą odpowiedzialność, aby zapewnić dzieciom bezpieczeństwo i stabilizację. Chłopcy pasjonują się piłką nożną, Weronika uwielbia rysować, Luiza interesuje się tańcem, a Nadia trenuje sztuki walki.
71-letnia pani Wanda z gminy Unisław potrzebuje jedzenia, ubrań i środków czystości.

Pani Wanda to osoba starsza, niepełnosprawna ruchowo i bardzo samotna, dla której świat zamknął się w czterech ścianach jej domu. Seniorka z powodu niesprawności kończyn dolnych nie opuszcza już swojego łóżka. Dawniej była aktywną pracującą, kobietą. Razem z mężem tworzyli kochającą rodzinę, wychowywali dzieci i wiedli zwyczajne, rodzinne życie. Z czasem dzieci dorosły i wyjechały za granicę w poszukiwaniu lepszych perspektyw, a pani Wanda została z mężem w kraju. Nagła śmierć męża była dla kobiety ogromnym ciosem.

- Nikt nie powinien wykorzystywać całej swojej pomysłowości tylko po to, żeby jakoś przetrwać kolejny dzień. Każdy z nas może to zmienić, choćby dla jednej rodziny. Dać jej nie tylko konkretną pomoc, ale też poczucie godności, bezpieczeństwa i przestrzeń na marzenia. Bo wyobraźnia powinna służyć do marzenia o lepszym życiu, a nie do wymyślania, jak sobie poradzić bez tego, co niezbędne – mówi Joanna Sadzik, Prezeska Stowarzyszenia WIOSNA, które organizuje Szlachetną Paczkę.

Na pomoc czeka ponad 10 500 rodzin, ale to nie jest ostateczna liczba - wolontariusze wciąż odwiedzają rodziny i w bazie pojawiają się kolejni potrzebujący. Chęć wsparcia konkretnych osób wyraziło już ponad 1200 osób czy też grup znajomych.

Jak wesprzeć Szlachetną Paczkę?
  • Wejdź na szlachetnapaczka.pl, przeczytaj historie i wybierz rodzinę.
  • Zaproś bliskich, znajomych, klasę albo zespół z pracy i razem przygotujcie paczkę. Wolontariusz odpowie na każde pytanie.
  • W Weekend Cudów przywieźcie paczkę do magazynu. Stąd trafi do rodziny.
  • Rodziny można wybierać od 14 listopada do 11 grudnia.
  • Weekend Cudów odbędzie się 12 i 13 grudnia.
Szczegóły tutaj.

TAGI: Szlachetna Paczka
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