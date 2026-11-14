Wypadek na drodze wojewódzkiej nr 534 pod Grudziądzem. Trzy osoby trafiły do szpitala

Do poważnego wypadku doszło na DW 534 w Okoninie (powiat grudziądzki). W piątek (13 listopada) przed godz. 22 kierowca osobówki stracił panowanie nad autem, doszło do dachowania.
Trzy osoby trafiły do szpitala. Na pomoc ruszyli strażacy z KM PSP w Grudziądzu oraz druhowie z OSP Gruta i OSP Plemięta. Okoliczności zdarzenia ustalają policjanci.
- Wcześniej interweniowali na ul. Sikorskiego w Grudziądzu, gdzie kierowca auta potracił pieszą. Trafiła do szpitala, a nad ustaleniem dokładnego przebiegu zdarzenia pracują policjanci.
- Po godz. 22 ratownicy dostali zgłoszenie o pożarze na ul. Jagiełły w Grudziądzu. Doszczętnie spłonął zaparkowany tam samochód. Nikt nie ucierpiał.