Wypadek na drodze wojewódzkiej nr 534 pod Grudziądzem. Trzy osoby trafiły do szpitala

Do poważnego wypadku doszło na DW 534 w Okoninie (powiat grudziądzki). W piątek (13 listopada) przed godz. 22 kierowca osobówki stracił panowanie nad autem, doszło do dachowania.

Trzy osoby trafiły do szpitala. Na pomoc ruszyli strażacy z KM PSP w Grudziądzu oraz druhowie z OSP Gruta i OSP Plemięta. Okoliczności zdarzenia ustalają policjanci.



Wieczór i noc z 13 na 14 listopada były pracowite dla strażaków.

