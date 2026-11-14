Polska weźmie udział w negocjacjach o zakończeniu rosyjskiej wojny przeciw Ukrainie

- Stawką jest pokój w Ukrainie i bezpieczeństwo Polski i całej Europy. To nasz czas - napisał na portalu X Donald Tusk.

- Nasze zasady i stanowiska w tych negocjacjach pozostają dobrze znane, a nasz europejski zespół będzie nadal działał w ścisłej koordynacji i pełnej jedności - powiedział szef Rady Europejskiej Antonio Costa po szczycie w Dublinie. - Europa musi przemawiać jednym, wyraźnym (...) głosem we wszystkich dyskusjach kształtujących przyszłość Ukrainy oraz bezpieczeństwo naszego kontynentu, jest to zatem wspólny wysiłek całego zespołu - dodał.



Costa odrzucił zarzut, że reprezentacja europejska jest zbyt liczna.



- Każdy działa w zespole. Spójrzmy np. na zespół prezydenta (USA) Donalda Trumpa: mamy tam dwie, nie jedną osobę. Delegacja Ukrainy też liczy kilka osób - powiedział.



Tusk o udziale Polski w negocjacjach pokojowych: To nasz czas



- Pięć europejskich państw: Francja, Włochy, Polska, Niemcy i Wielka Brytania (E5) oraz instytucje europejskie uczestniczyć będzie w imieniu Europy w negocjacjach z Rosją, Ukrainą oraz USA. Stawką jest pokój w Ukrainie i bezpieczeństwo Polski i całej Europy. To nasz czas - napisał na portalu X premier Donald Tusk.



Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen zaznaczyła, że to Europa decyduje o tym, kto będzie reprezentować ją w rozmowach.



Ustalenia te są następstwem spotkania, do którego doszło w Dublinie w nocy z czwartku na piątek (12-13 listopada). Udział wzięli w nim: wysłannicy prezydenta USA Donalda Trumpa, Jared Kushner i Steve Witkoff, a także prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oraz przedstawiciele: Polski, Niemiec, Francji, Włoch i Wielkiej Brytanii, a także instytucji UE.



Kushner - który przyleciał z Witkoffem do Dublina prosto z Moskwy, gdzie obaj rozmawiali z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem - poinformował po spotkaniu w Dublinie, że kolejna runda rozmów między Rosją a Ukrainą zostanie rozszerzona o Europę.



Unijny dyplomata powiedział grupie dziennikarzy, że dyskusja o wysłannikach trwała zbyt długo i odciągała uwagę od istotniejszych kwestii.



- Dlatego ta decyzja została podjęta i dla nikogo nie była zaskoczeniem, bo format E5 z Wielką Brytanią, Niemcami, Francją, Włochami i Polską był już obecny w tego rodzaju rozmowach - podkreślił.



Delegacja Niemiec, Francji, Włoch i Wielkiej Brytanii oraz przedstawiciele unijnych instytucji byli już obecni podczas negocjacji w formacie Ukraina-Rosja-USA we wtorek i środę w Abu Zabi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, ale nie zostali dopuszczeni do bezpośrednich rokowań z udziałem Rosji.



Kolejna runda rozmów spodziewana jest w Abu Zabi za około dwa tygodnie.



Costa odniósł się do deklaracji szefowej unijnej dyplomacji Kai Kallas, która zadeklarowała gotowość do udziału w negocjacjach i podkreśliła, że to ona została wybrana w 2024 r. przez państwa członkowskie do reprezentowania UE w sprawach zagranicznych i obronnych.



Szef Rady Europejskiej powiedział, że traktaty są bardzo jasne, jeśli chodzi o unijne instytucje. - To przewodniczący Rady Europejskiej reprezentuje Radę Europejską i Unię w sprawach dotyczących wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa na szczeblu szefów państw i rządów. Z kolei przewodniczący Komisji Europejskiej reprezentuje Komisję w sprawach objętych zakresem wspólnotowym - dowodził.





