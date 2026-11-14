Szef Rady Europejskiej Antonio Costa (z lewej) i prezydent Cypru Nikos Christodoulides podczas dyskusji przy okrągłym stole na nieformalnym spotkaniu Rady Europejskiej w Dublinie/ Fot.PAP/EPA/OLIVIER HOSLET
KRAJ I ŚWIAT

Polska weźmie udział w negocjacjach o zakończeniu rosyjskiej wojny przeciw Ukrainie

Szef Rady Europejskiej Antonio Costa (z lewej) i prezydent Cypru Nikos Christodoulides podczas dyskusji przy okrągłym stole na nieformalnym spotkaniu Rady Europejskiej w Dublinie/ Fot.PAP/EPA/OLIVIER HOSLET

- Stawką jest pokój w Ukrainie i bezpieczeństwo Polski i całej Europy. To nasz czas - napisał na portalu X Donald Tusk.

Prezydent zawetował ustawę dotyczącą blokowania nielegalnych treści w internecie
Prezydent zawetował ustawę dotyczącą blokowania nielegalnych treści w internecie
W Polsce z powodu zanieczyszczenia powietrza przedwcześnie umiera ponad 30 tys. osób rocznie
Policjanci reagują na wpisy w internecie po zamachu w Krakowie. Zatrzymano 12 osób chwalących napastnika

- Nasze zasady i stanowiska w tych negocjacjach pozostają dobrze znane, a nasz europejski zespół będzie nadal działał w ścisłej koordynacji i pełnej jedności - powiedział szef Rady Europejskiej Antonio Costa po szczycie w Dublinie. - Europa musi przemawiać jednym, wyraźnym (...) głosem we wszystkich dyskusjach kształtujących przyszłość Ukrainy oraz bezpieczeństwo naszego kontynentu, jest to zatem wspólny wysiłek całego zespołu - dodał.

Costa odrzucił zarzut, że reprezentacja europejska jest zbyt liczna.

- Każdy działa w zespole. Spójrzmy np. na zespół prezydenta (USA) Donalda Trumpa: mamy tam dwie, nie jedną osobę. Delegacja Ukrainy też liczy kilka osób - powiedział.

Tusk o udziale Polski w negocjacjach pokojowych: To nasz czas
- Pięć europejskich państw: Francja, Włochy, Polska, Niemcy i Wielka Brytania (E5) oraz instytucje europejskie uczestniczyć będzie w imieniu Europy w negocjacjach z Rosją, Ukrainą oraz USA. Stawką jest pokój w Ukrainie i bezpieczeństwo Polski i całej Europy. To nasz czas - napisał na portalu X premier Donald Tusk.

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen zaznaczyła, że to Europa decyduje o tym, kto będzie reprezentować ją w rozmowach.

Ustalenia te są następstwem spotkania, do którego doszło w Dublinie w nocy z czwartku na piątek (12-13 listopada). Udział wzięli w nim: wysłannicy prezydenta USA Donalda Trumpa, Jared Kushner i Steve Witkoff, a także prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oraz przedstawiciele: Polski, Niemiec, Francji, Włoch i Wielkiej Brytanii, a także instytucji UE.

Kushner - który przyleciał z Witkoffem do Dublina prosto z Moskwy, gdzie obaj rozmawiali z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem - poinformował po spotkaniu w Dublinie, że kolejna runda rozmów między Rosją a Ukrainą zostanie rozszerzona o Europę.

Unijny dyplomata powiedział grupie dziennikarzy, że dyskusja o wysłannikach trwała zbyt długo i odciągała uwagę od istotniejszych kwestii.

- Dlatego ta decyzja została podjęta i dla nikogo nie była zaskoczeniem, bo format E5 z Wielką Brytanią, Niemcami, Francją, Włochami i Polską był już obecny w tego rodzaju rozmowach - podkreślił.

Delegacja Niemiec, Francji, Włoch i Wielkiej Brytanii oraz przedstawiciele unijnych instytucji byli już obecni podczas negocjacji w formacie Ukraina-Rosja-USA we wtorek i środę w Abu Zabi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, ale nie zostali dopuszczeni do bezpośrednich rokowań z udziałem Rosji.

Kolejna runda rozmów spodziewana jest w Abu Zabi za około dwa tygodnie.

Costa odniósł się do deklaracji szefowej unijnej dyplomacji Kai Kallas, która zadeklarowała gotowość do udziału w negocjacjach i podkreśliła, że to ona została wybrana w 2024 r. przez państwa członkowskie do reprezentowania UE w sprawach zagranicznych i obronnych.

Szef Rady Europejskiej powiedział, że traktaty są bardzo jasne, jeśli chodzi o unijne instytucje. - To przewodniczący Rady Europejskiej reprezentuje Radę Europejską i Unię w sprawach dotyczących wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa na szczeblu szefów państw i rządów. Z kolei przewodniczący Komisji Europejskiej reprezentuje Komisję w sprawach objętych zakresem wspólnotowym - dowodził.




TAGI: wojnaRosjaUkrainanegocjacje pokojowePolskaUnia Europejskazakończenie wojny
Udostępnij znajomym
poprzednia informacja Prezydent zawetował ustawę dotyczącą blokowania nielegalnych treści w internecie

Obserwuj nas

Polub nasze profile w mediach społecznościowych
  reklama  
Zobacz
  reklama  
Zobacz
  reklama  
Zobacz

Najczęściej czytane

KRAJ I ŚWIAT

Polska weźmie udział w negocjacjach o zakończeniu rosyjskiej wojny przeciw Ukrainie

- Stawką jest pokój w Ukrainie i bezpieczeństwo Polski i całej Europy. To nasz czas - napisał na portalu X Donald Tusk.

DW PAP
2026-11-14, 07:05
KRAJ I ŚWIAT

Prezydent zawetował ustawę dotyczącą blokowania nielegalnych treści w internecie

O zawetowaniu ustawy Karol Nawrocki poinformował na swojej stronie internetowej i w serwisie X. Ustawa miała umożliwić m.in. blokowanie treści zawierających…

PAP TB
2026-11-13, 16:58
KRAJ I ŚWIAT

W Polsce z powodu zanieczyszczenia powietrza przedwcześnie umiera ponad 30 tys. osób rocznie

Dane dotyczące smogu w Polsce mogą szokować. Zła jakość powietrza sprawia też, że rocznie do szpitali i przychodni trafia dodatkowe 750 tys. pacjentó…

PAP TB
2026-11-13, 15:58
KRAJ I ŚWIAT

Policjanci reagują na wpisy w internecie po zamachu w Krakowie. Zatrzymano 12 osób chwalących napastnika

Od zamachu w Krakowie policja zatrzymała 12 osób chwalących w internecie napastnika lub zapowiadały kolejne ataki. Funkcjonariusze analizują wpisy, z których…

IAR PG
2026-11-13, 11:52
KRAJ I ŚWIAT

W Krakowie zatrzymano mężczyznę, który miał przy sobie broń i strzelał w kierunku policjantów

Funkcjonariusze przyjechali do zgłoszenia, że po ulicy chodzi mężczyzna z bronią. Jak poinformowała małopolska policja, do interwencji doszło około 13:00…

IAR KB
2026-11-12, 15:47
KRAJ I ŚWIAT

Kraków po żałobie wraca do zwykłego rytmu życia. Przy rynku pustki, na przystankach tłok

Kraków, pogrążony od soboty w żałobie po strzelaninie, w której zamachowiec śmiertelnie ranił sześć osób, w czwartek powoli wraca do zwykłego rytmu…

PAP PG
2026-11-12, 10:46
KRAJ I ŚWIAT

Krzysztof Gawkowski, minister cyfryzacji: Atak na ePUAP miał sparaliżować administrację w grudniu

Dwa dni temu doszło do cyberataku na system ePUAP. W czwartek szerzej opowiedział o nim minister cyfryzacji, Krzysztof Gawkowski. - Atak cybernetyczny został…

PAP PG
2026-11-12, 09:52
KRAJ I ŚWIAT

Ponad 24 tysiące ukraińskich żołnierzy przeszkolonych w Polsce. To efekt unijnej współpracy

W ramach Unijnej Misji Wsparcia Wojskowego (EUMAM) dla Ukrainy na poligonach w państwach UE przeszkolono 100 tysięcy żołnierzy z tego kraju. Prawie co czwarty…

PAP PG
2026-11-12, 08:37
KRAJ I ŚWIAT

Policjanci zatrzymali 59 osób podczas Marszu Niepodległości w Warszawie

Spośród zatrzymanych 59 osób złamało ustawę o przeciwdziałaniu narkomanii, sześć osób było poszukiwanych, a cztery złamały zakaz lotów dronami.

DW PAP
2026-11-11, 20:52
KRAJ I ŚWIAT

Prezydent Nawrocki niósł biało-czerwoną flagę na Marszu Niepodległości w Warszawie

Marsz Niepodległości przed godz. 15 wyruszył w stronę Mostu Poniatowskiego. Podczas gdy czoło marszu dotarło na błonia stadionu Narodowego, jego koniec…

DW PAP
2026-11-11, 14:52
KRAJ I ŚWIAT

Abu Zabi. Rozpoczął się drugi dzień negocjacji trójstronnych Ukraina-USA-Rosja

„Najpierw odbędą się rozmowy w formacie trójstronnym z udziałem (Ukrainy,) USA i Rosji. Następnie przeprowadzimy osobne spotkanie z europejskimi partnerami…

PAP KB
2026-11-11, 10:41
KRAJ I ŚWIAT

Narodowe Święto Niepodległości - obchody w stolicy: uroczystości państwowe i Marsz Niepodległości

Główne obchody z udziałem prezydenta Karola Nawrockiego i jego małżonki odbędą się na pl. Piłsudskiego w Warszawie. Prezydent wręczy też odznaczenia…

PAP KB
2026-11-11, 08:18
więcej wiadomości
0:00 0:00