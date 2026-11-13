KH Energa nie zawiodła kibiców na Tor-Torze. Przekonujący triumf toruńskich hokeistów

KH Energa Toruń wróciła na szlak zwycięstw. W 17. kolejce Tauron Hokej Ligi toruńska ekipa pokonała u siebie ECZD Zagłębie Sosnowiec 6:2.

Torunianie zamierzali odbić się po ostatnich dwóch porażkach. Zagłębie chciało z kolei wygrać, co pozwoliłoby mu przeskoczyć „Stalowe Pierniki” w tabeli. Walka o czołowe pozycje trwa w najlepsze, dlatego każda zdobycz może być na wagę złota.



Gospodarze szybko ułożyli grę pod siebie. W 6. minucie rezultat otworzył Anton Brandhammar. Jeszcze w pierwszej części starcia prowadzenie podwyższył Andrij Denyskin. Po przerwie Torunianie odskoczyli rywalom. Bramkarza pokonał Robert Arrak. W trzeciej tercji posypały się gole. Od 49. do 52. minuty drużyny zdobyły po dwie bramki, wymieniając się trafieniami. Dla gospodarzy strzelili Mikołaj Syty i Wiaczesław Kolesnikow. Ten drugi niedługo później, bo w 55. minucie, ustalił wynik spotkania.



KH Energa Toruń – ECZD Zagłębie Sosnowiec 6:2 (2:0, 1:0, 3:2)

Bramki dla Energi: Brandhammar (6), Denyskin (17), Arrak (25), Syty (49), Kolesnikow (51, 55)