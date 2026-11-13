Bydgoscy siatkarze zrealizowali plan na piątek. BKS wygrał ze Spałą za trzy punkty mimo utraty seta

BKS Bydgoszcz dobrze zaprezentował się w 10. kolejce Tauron 1. Ligi. Bydgoszczanie pokonali na wyjeździe SMS PZPS Spała 3:1.

Dla bydgoskiej drużyny było to bardzo ważne spotkanie. Jeśli zespół Serhiya Kapelusa nie chce uwikłać się w walkę o utrzymanie, musi punktować ze słabszymi ekipami. Do takich zdecydowanie należy SMS. Młodzi zawodnicy jak dotąd triumfowali tylko raz.



W pierwszym secie BKS prawie od początku przejął inicjatywę (5:3), następnie utrzymując się na prowadzeniu (10:5, 13:11). Choć gospodarze próbowali odrobić straty (16:17), sytuacja nie uległa zmianie. Wydawało się, że przyjezdni w drugiej odsłonie pójdą za ciosem (8:5), ale tym razem rywale wyrównali (9:9), a po dość długiej grze niemalże punkt za punkt zbudowali zaliczkę (19:15), korzystając z niej do ostatniej akcji. Przedstawiciel naszego regionu świetnie zareagował na stratę partii. W kolejnych dwóch setach przewaga przyjezdnych nie ulegała wątpliwości, dzięki czemu pewnie przypieczętowali triumf.



SMS PZPS Spała – BKS Bydgoszcz 1:3 (22:25, 25:19, 25:15, 25:18)