Prezydent RP Karol Nawrocki podczas otwarcia Three Sees Digital Forum w ramach 5. Poznańskiego Kongresu Gospodarczego. / Fot. PAP
KRAJ I ŚWIAT

Prezydent zawetował ustawę dotyczącą blokowania nielegalnych treści w internecie

Prezydent RP Karol Nawrocki podczas otwarcia Three Sees Digital Forum w ramach 5. Poznańskiego Kongresu Gospodarczego. / Fot. PAP

O zawetowaniu ustawy Karol Nawrocki poinformował na swojej stronie internetowej i w serwisie X. Ustawa miała umożliwić m.in. blokowanie treści zawierających mowę nienawiści.

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Nowelizację ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz niektórych innych ustaw przygotowało Ministerstwo Cyfryzacji. Celem zmian było wprowadzenie procedury, dzięki której możliwe byłoby szybkie wydawanie nakazów ograniczających dostęp do treści naruszających prawo w internecie, przy jednoczesnym poszanowaniu praw użytkowników sieci.

Zawetowana ustawa była jedną z dwóch przygotowanych w odpowiedzi na prezydenckie weto nowelizacji ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz niektórych innych ustaw z początku roku. Druga z nich - pozwalająca na powołanie prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej na koordynatora ds. usług cyfrowych - została podpisana przez prezydenta Karola Nawrockiego pod koniec września, weszła w życie 6 listopada.

TAGI: mowa nienawiściwetoKarol Nawrocki
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