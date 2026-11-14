Najlepsza Gęsina... w weekend po św. Marcina! W Bydgoszczy trwa jarmark świętomarciński

Na wyspie młyńskiej można spróbować regionalnych potraw, a jedną z atrakcji jest gotowanie na wielkiej plenerowej patelni.

- To spotkanie z polską tradycją, regionalną kuchnią i rzemiosłem- mówi Izabela Augustyn - organizatorka jarmarku.



Co można znaleźć na straganach?



- Bigos, goloneczka, kiełbaski, szaszłyki... - zachwalają sprzedawcy. - To są same domowe smaki. Półgęski mamy i pasztety. Kaczka z orzechami, gęsi ze śliwką. Wszystko co mamy - od początku do końca pochodzi z naszego gospodarstwa.



Świętowanie potrwa do niedzieli (15 listopada), a jarmark oficjalnie zakończy pochód świętomarciński z lampionami.