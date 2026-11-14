Za prawie 1,5 miliona złotych centrum Inowrocławia będzie jeszcze bardziej zielone

Więcej krzewów pojawi się nie tylko na rynku. Podpisano już umowę z wykonawcą robót.

- Jest za dużo betonu, a więc jestem jak najbardziej za tym, aby to miasto było bardziej ukwiecone. Więcej krzewów, drzew ozdobnych... - mówi jedna z mieszkanek Inowrocławia.



- W ścisłym centrum miasta pojawią się nowe drzewa, krzewy, byliny, a także nowe drewniane siedziska - wymienia Darią Knasiak-Majewska z Urzędu Miasta w Inowrocławiu. - Część dotychczasowej nawierzchni zostanie zastąpiona zielenią, która uzupełni zagospodarowanie zarówno rynku jak i Placu Klasztornego.



Władze Inowrocławia pozyskały na ten cel blisko 1,5 miliona złotych ze środków unijnych.



Więcej szczegółów w relacji poniżej.