Konsekwencją zanieczyszczeń są m.in. choroby układu krążenia i sercowo-naczyniowe. / Fot. Pixabay
KRAJ I ŚWIAT

W Polsce z powodu zanieczyszczenia powietrza przedwcześnie umiera ponad 30 tys. osób rocznie

Konsekwencją zanieczyszczeń są m.in. choroby układu krążenia i sercowo-naczyniowe. / Fot. Pixabay

Dane dotyczące smogu w Polsce mogą szokować. Zła jakość powietrza sprawia też, że rocznie do szpitali i przychodni trafia dodatkowe 750 tys. pacjentów.

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Najnowsze dane zaprezentowali przedstawiciele Polskiego Alarmu Smogowego podczas inauguracji kampanii „Zobacz, czym oddychasz”. Według pomiarów Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska pod niektórymi względami jakość powietrza w Polsce ponownie się pogarsza.

Prof. Artur Badyda z Politechniki Warszawskiej wskazał, że w ostatnich latach ogólna jakość powietrza w Polsce poprawiła się, ale pod względem stężenia benzo(a)pirenu Polska wciąż zajmuje pierwsze miejsce w Unii Europejskiej. Kraj znajduje się także w unijnej czołówce pod względem stężenia pyłu zawieszonego.

Jak zauważył, choć w pewnych aspektach – m.in. stężenia zanieczyszczeń pyłowych – Polsce udało się utrzymać stężenie szkodliwych substancji w normach UE, to w 2030 r. wejdą w życie bardziej restrykcyjne standardy wynikające z dyrektywy o jakości powietrza i czystym powietrzu dla Europy. Dodał, że Polska jest obecnie daleka od ich spełnienia.

  • Konsekwencją zanieczyszczeń są choroby układu krążenia i sercowo-naczyniowe, choroby układu oddechowego, nowotwory, a także częstsze infekcje i problemy z oddychaniem oraz zwiększone ryzyko astmy oskrzelowej u dzieci.

TAGI: smogpowietrzezdrowie
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