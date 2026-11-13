W Polsce z powodu zanieczyszczenia powietrza przedwcześnie umiera ponad 30 tys. osób rocznie

Dane dotyczące smogu w Polsce mogą szokować. Zła jakość powietrza sprawia też, że rocznie do szpitali i przychodni trafia dodatkowe 750 tys. pacjentów.

Najnowsze dane zaprezentowali przedstawiciele Polskiego Alarmu Smogowego podczas inauguracji kampanii „Zobacz, czym oddychasz”. Według pomiarów Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska pod niektórymi względami jakość powietrza w Polsce ponownie się pogarsza.



Prof. Artur Badyda z Politechniki Warszawskiej wskazał, że w ostatnich latach ogólna jakość powietrza w Polsce poprawiła się, ale pod względem stężenia benzo(a)pirenu Polska wciąż zajmuje pierwsze miejsce w Unii Europejskiej. Kraj znajduje się także w unijnej czołówce pod względem stężenia pyłu zawieszonego.



Jak zauważył, choć w pewnych aspektach – m.in. stężenia zanieczyszczeń pyłowych – Polsce udało się utrzymać stężenie szkodliwych substancji w normach UE, to w 2030 r. wejdą w życie bardziej restrykcyjne standardy wynikające z dyrektywy o jakości powietrza i czystym powietrzu dla Europy. Dodał, że Polska jest obecnie daleka od ich spełnienia.



