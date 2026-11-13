Od łatwych ścieżek po wymagające zjazdy. Nadchodzi rowerowa rewolucja we Włocławku!

Miłośnicy kolarstwa górskiego w regionie będą mieli nowy powód do radości. Na włocławskim Zawiślu, na terenie Wzgórz Szpetalskich, powstaje kompleks ośmiu tras typu singletrack. W planach są zarówno trasy dla początkujących, jak i bardziej wymagające odcinki dla doświadczonych kolarzy.

– W sumie powstanie osiem tras, łącznie prawie 11 kilometrów, które będą częściowo utwardzone kruszywem, w dużej części jednak naturalne – powiedział jeden z inicjatorów projektu, Kamil Nowak, członek Włocławskiego Stowarzyszenia Kolarstwa Górskiego.



– Zielona trasa będzie najłatwiejsza, o dosyć łagodnym nachyleniu. Druga ścieżka to będzie około 1,2 kilometra tylko w dół. Potem wchodzimy na ścieżki naturalne, czyli korzenie, trochę miękkiej ziemi i trochę zjazdów – dodał.



Nowe trasy do kolarstwa górskiego mają powstać do końca kwietnia. Koszt całej inwestycji wyniesie nieco ponad 2 miliony złotych.



Będzie to największy tego typu kompleks sportowy w regionie. Obecnie podobne miejsca w naszym województwie znajdują się w: Koronowie, Toruniu i Grudziądzu.



UWAGA! Wykonawcy prosi, aby nie spacerować po powstających trasach. Zaczęto już formować koryta pod sypanie kruszywa i każdy przejazd rowerem lub przejście pieszo powoduje nierówności, które muszą być wygładzone przed wysypaniem kolejnej warstwy.