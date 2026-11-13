We Włocławku powstają specjalne trasy rowerowe. / Fot. Nadesłane
Włocławek

Od łatwych ścieżek po wymagające zjazdy. Nadchodzi rowerowa rewolucja we Włocławku!

We Włocławku powstają specjalne trasy rowerowe. / Fot. Nadesłane

Miłośnicy kolarstwa górskiego w regionie będą mieli nowy powód do radości. Na włocławskim Zawiślu, na terenie Wzgórz Szpetalskich, powstaje kompleks ośmiu tras typu singletrack. W planach są zarówno trasy dla początkujących, jak i bardziej wymagające odcinki dla doświadczonych kolarzy.

Co ma do powiedzenia w „Wiedźminie
Co ma do powiedzenia w „Wiedźminie" sztuczna inteligencja? O grach wideo na UKW
Tu żyje się najlepiej. Nasz region na trzecim miejscu w rankingu. Sukces gminy Inowrocław

– W sumie powstanie osiem tras, łącznie prawie 11 kilometrów, które będą częściowo utwardzone kruszywem, w dużej części jednak naturalne – powiedział jeden z inicjatorów projektu, Kamil Nowak, członek Włocławskiego Stowarzyszenia Kolarstwa Górskiego.

– Zielona trasa będzie najłatwiejsza, o dosyć łagodnym nachyleniu. Druga ścieżka to będzie około 1,2 kilometra tylko w dół. Potem wchodzimy na ścieżki naturalne, czyli korzenie, trochę miękkiej ziemi i trochę zjazdów – dodał.

Nowe trasy do kolarstwa górskiego mają powstać do końca kwietnia. Koszt całej inwestycji wyniesie nieco ponad 2 miliony złotych.

Będzie to największy tego typu kompleks sportowy w regionie. Obecnie podobne miejsca w naszym województwie znajdują się w: Koronowie, Toruniu i Grudziądzu.

UWAGA! Wykonawcy prosi, aby nie spacerować po powstających trasach. Zaczęto już formować koryta pod sypanie kruszywa i każdy przejazd rowerem lub przejście pieszo powoduje nierówności, które muszą być wygładzone przed wysypaniem kolejnej warstwy.

Materiał Radosława Jagieły
Gdzie: Włocławek
TAGI: włocławekkolarstwowzgórza szpetalskie
We Włocławku powstają specjalne trasy rowerowe. / Fot. Nadesłane We Włocławku powstają specjalne trasy rowerowe. / Fot. Nadesłane
Udostępnij znajomym
poprzednia informacja Wilki na Lisiej w Bydgoszczy! Leśniczy zakłada, że będzie tak częściej. Radzi zachować spokój

Obserwuj nas

Polub nasze profile w mediach społecznościowych
  reklama  
Zobacz
  reklama  
Zobacz
  reklama  
Zobacz

Najczęściej czytane

Włocławek

Od łatwych ścieżek po wymagające zjazdy. Nadchodzi rowerowa rewolucja we Włocławku!

Miłośnicy kolarstwa górskiego w regionie będą mieli nowy powód do radości. Na włocławskim Zawiślu, na terenie Wzgórz Szpetalskich, powstaje kompleks…

Radosław Jagieła PG
2026-11-13, 14:59
Bydgoszcz

Wilki na Lisiej w Bydgoszczy! Leśniczy zakłada, że będzie tak częściej. Radzi zachować spokój

Pięć wilków widział nasz słuchacz w Bydgoszczy. Wataha kręciła się w rejonie ulicy Lisiej na Prądach. - Ten widok będzie coraz częstszy - powiedział…

Damian Klich PG
2026-11-13, 13:18
Bydgoszcz

Baza wojsk amerykańskich jednak nie dla Bydgoszczy? Nowe ustalenia Polskiego Radia PiK

Stała baza wojsk amerykańskich nie zostanie zlokalizowana w Bydgoszczy - tak wynika z nieoficjalnych ustaleń Polskiego Radia PiK. Wcześniej o tym, że miasto…

Mariusz Kluszczyński PG
2026-11-13, 12:36
REGION

Uciekał przez 10 lat, był poszukiwany 12 listami gończymi. Wpadł w ręce świeckiej policji

Policjanci Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Świeciu, wspólnie z funkcjonariuszami Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Biura Kryminalnego…

PG
2026-11-13, 10:45
REGION

Ciąg dalszy walki o małą szkołę w Wierzchach w Borach Tucholskich. Placówka zostanie uratowana?

Być może uda się utrzymać funkcjonowanie małej szkoły w Wierzchach w gminie Osie w powiecie świeckim. Od drugiego półrocza może powstać tam nowa grupa…

Marcin Doliński PG
2026-11-13, 09:57
REGION

Agnieszka Kłopotek, posłanka PSL-u: Po Krakowie ludzie się boją. Trzeba wyciszyć emocje [Rozmowa Dnia]

Dramatyczne wydarzenia w Krakowie skłaniają do dyskusji o naszym codziennym bezpieczeństwie. Czy Polacy powinni obawiać się ponownego zamachu? Czy winne są…

Mariusz Kluszczyński PG
2026-11-13, 09:01
Bydgoszcz

Co ma do powiedzenia w „Wiedźminie" sztuczna inteligencja? O grach wideo na UKW

Rola muzyki i dźwięku w grach komputerowych, budowanie atmosfery, narracja muzyczna oraz wykorzystanie dźwięku przestrzennego i technologii VR - to tylko niektóre…

Damian Klich KB
2026-11-13, 08:30
Toruń

Połowa kadencji minęła. Prezydent Torunia wskazuje na plusy, opozycja na minusy

Półmetek urzędowania prezydenta Torunia Pawła Gulewskiego. Podczas konferencji podsumowującej włodarz miasta zwrócił uwagę m.in. na wydatki inwestycyjne…

Michał Zaręba KB
2026-11-13, 07:55
Bydgoszcz

Pracownicy i związkowcy z Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii nie chcą fuzji szpitali [petycja]

Dokument dotarł do Polskiego Radia PiK w czwartek późnym wieczorem. Jego autorzy chcą nagłośnić swój sprzeciwu wobec planów Urzędu Marszałkowskiego…

Redakcja KB
2026-11-13, 07:00
Bydgoszcz

Srebrny BohaterON dla Żanety Walentyn i Michała Słobodziana za audiodokument „Tu się nie płacze"!

W Warszawie odbywa się dziś (12 listopada) uroczysta gala konkursu BohaterON. Żaneta Walentyn i Michał Słobodzian z Polskiego Radia PiK zostali nominowani…

Redakcja KB
2026-11-12, 21:01
Bydgoszcz

Dwie kolizje na drodze S10 w Cielu. Zderzyło się w nich łącznie pięć samochodów [zdjęcia]

Oba zdarzenia drogowe miały miejsce na pasie w kierunku Gdańska, na odcinku 300 metrów. W jednej kolizji brały udział dwa samochody osobowe, w drugiej trzy…

Redakcja KB
2026-11-12, 19:37
Bydgoszcz

Wydarzenia krakowskie oczami rosyjskich mediów. O tym m.in. w audycji „Wieści ze Wschodu"

W każdy czwartek po godz. 15:30 na antenie Polskiego Radia PiK Maciej Jastrzębski komentuje dla Słuchaczy wydarzenia, które mają wpływ na losy całego świata…

Cezary Wojtczak KB
2026-11-12, 18:34
więcej wiadomości
0:00 0:00