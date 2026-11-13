Uciekał przez 10 lat, był poszukiwany 12 listami gończymi. Wpadł w ręce świeckiej policji

Policjanci Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Świeciu, wspólnie z funkcjonariuszami Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji, zatrzymali 35-letniego mieszkańca gminy Nowe. To poszukiwany 12 listami gończymi mężczyzna, który przez 10 lat ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości.

Za 35-latkiem wystawiono 12 listów gończych celem odbycia kar pozbawienia wolności, w łącznym wymiarze 4 lat. Wyroki otrzymał za przestępstwa oszustwa. Wobec poszukiwanego pozostawały 22 czynne podstawy poszukiwań, a w 2018 roku Sąd Okręgowy w Elblągu wydał za nim Europejski Nakaz Aresztowania (ENA).



Uciekinier, by nie trafić za kratki, przez dłuższy czas ukrywał się poza granicami Polski. W toku prowadzonych czynności funkcjonariusze WPIO BK KGP uzyskali informacje wskazujące na powrót poszukiwanego na terytorium kraju. W związku z tym podjęli oni współpracę z funkcjonariuszami Wydziału Kryminalnego KPP w Świeciu. Celem wspólnych działań było ustalenie aktualnego miejsca pobytu mężczyzny oraz jego zatrzymanie.



Policjanci odkryli, że 35-latek przebywa w miejscowości Słubice, w województwie lubuskim. W poniedziałek 9 listopada, po godz. 17:00, funkcjonariusze KPP w Świeciu, wspólnie z policjantami WPIO BK KGP, zatrzymali poszukiwanego pod ustalonym adresem, kończąc tym samym trwające od 10 lat poszukiwania.



Po zatrzymaniu mężczyzna trafił do Komendy Powiatowej Policji w Słubicach. Teraz najbliższe 4 lata spędzi w więzieniu.