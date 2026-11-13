Ciąg dalszy walki o małą szkołę w Wierzchach w Borach Tucholskich. Placówka zostanie uratowana?

Być może uda się utrzymać funkcjonowanie małej szkoły w Wierzchach w gminie Osie w powiecie świeckim. Od drugiego półrocza może powstać tam nowa grupa przedszkolna. Warunek jest jeden – spełnienie minimum, jakim jest liczba siedmiu dzieci.

Apel o zgłaszanie swoich pociech wygłosiła przewodnicząca Rady Rodziców, Anna Recka-Świerczyńska. – Będziemy walczyć. Zapraszamy już dziś do oddziału przedszkolnego jak największą liczbę rodziców. Przyjmujemy zgłoszenia nie tylko od sześciolatków, ale też pięciolatków – powiedziała. – Zdajemy sobie sprawę, że możemy zostać zlikwidowani, dlatego chcemy walczyć o każdego ucznia – dodała.



Do sprawy krótko odniósł się wójt gminy, Michał Grabski. – Jak nie będzie dzieci, to nie będzie szkoły. Dzieci z obwodu muszą zacząć tu uczęszczać – przyznał.



Nabór wniosków trwa do 30 listopada.