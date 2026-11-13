Anwil pozostanie niepokonany u siebie? Przyjeżdża mocny rywal, a z nim legenda. Relacja w PR PiK

Anwil Włocławek rozegra spotkanie 7. kolejki PGE Basket Ligi. Włocławianie zmierzą się we własnej hali z AMW Arką Gdynia. Relacja z pojedynku w Polskim Radiu PiK.

„Rottweilery” od początku sezonu grają „w kratkę”. W lidze ich bilans wynosi 3-3. W ENBL z kolei 2-1. Na swoim parkiecie Anwil czuje się jednak bardzo dobrze, przede wszystkim w lidze, wygrywając wszystkie trzy starcia. Za każdym razem podopieczni Vedrana Bosnicia dostarczyli kibicom dużych wrażeń, w każdym starciu triumfując... jednym punktem.



W piątek zespół z naszego regionu przejdzie trudny test. Arka jest na fali wznoszącej, po dwóch zwycięstwach z rzędu. Gdynianie plasują się wyżej w tabeli i w statystykach też prezentują się lepiej. Ponadto goście ostatnio mają patent na zwyciężanie w Hali Mistrzów, pokonując rywalki w dwóch ostatnich starciach. Mecz znów dostarczy dodatkowy smaczek – do Włocławka przyjedzie legenda klubu, Kamil Łączyński, który spędził w Anwilu aż osiem sezonów.



Spotkanie Anwil Włocławek – AMW Arka Gdynia rozpocznie się o 20:15. Relacja z pojedynku w Polskim Radiu PiK podczas audycji „Muzyka i sport”, która rozpocznie się o 20:00.