Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii / Fot. Tomasz Czachorowski dla UMWKP
Bydgoszcz

Pracownicy i związkowcy z Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii nie chcą fuzji szpitali [petycja]

Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii / Fot. Tomasz Czachorowski dla UMWKP

Dokument dotarł do Polskiego Radia PiK w czwartek późnym wieczorem. Jego autorzy chcą nagłośnić swój sprzeciwu wobec planów Urzędu Marszałkowskiego dotyczących połączenia bydgoskiej placówki ze szpitalem w Grudziądzu.

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Jak czytamy w piśmie: „Zapowiedzi konsolidacji wywołały stanowczy opór społeczny i głęboki niepokój środowiska medycznego. W odpowiedzi na te plany uruchomiona została oficjalna petycja obywatelsko-pracownicza skierowana do Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Domagamy się w niej natychmiastowego wycofania się z projektu fuzji."

Autorzy petycji podają powody sprzeciwu, a są to:

  • zagrożenie dla ciągłości i jakości leczenia pacjentów: KPCP to wysokospecjalistyczny ośrodek o ogólnokrajowej renomie. Połączenie z dużą, wieloprofilową placówką grozi utratą autonomii, rozmyciem unikalnej specyfiki leczenia chorób płuc oraz onkologii pulmonologicznej, a w konsekwencji pogorszeniem dostępu do wyspecjalizowanej opieki dla pacjentów z całego województwa.
  • ryzyko utraty stabilności finansowej: Bydgoskie centrum jest mniejszą jednostką o relatywnie niskim zadłużeniu. Istnieje realna obawa, że środki wypracowane przez nasz zespół – zamiast na nowoczesny sprzęt i rozwój – zostaną przeznaczone na pokrywanie zobowiązań znacznie bardziej zadłużonego szpitala w Grudziądzu. W skrajnym scenariuszu może to doprowadzić do marginalizacji, a nawet likwidacji bydgoskiej pulmonologii.
  • brak dialogu i rzetelnych analiz: Decyzje o tak strategicznym znaczeniu dla bezpieczeństwa zdrowotnego regionu są podejmowane bez przedstawienia wiarygodnych wyliczeń ekonomicznych oraz bez konsultacji ze stroną społeczną i pracownikami.

Petycję można podpisać w formie elektronicznej pod adresem:

https://www.openpetition.eu/pl/petition/online/bronmy-kujawsko-pomorskiego-centrum-pulmonologii-w-bydgoszczy#

Tekst petycji
Gdzie: Bydgoszcz
TAGI: fuzjaszpitaleGrudziądzłączeniemarszałeksprzeciwKujawsko-Pomorskie Centrum PulmunologiiBydgoszczzadłużenie
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