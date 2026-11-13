Pracownicy i związkowcy z Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii nie chcą fuzji szpitali [petycja]

Dokument dotarł do Polskiego Radia PiK w czwartek późnym wieczorem. Jego autorzy chcą nagłośnić swój sprzeciwu wobec planów Urzędu Marszałkowskiego dotyczących połączenia bydgoskiej placówki ze szpitalem w Grudziądzu.

Jak czytamy w piśmie: „Zapowiedzi konsolidacji wywołały stanowczy opór społeczny i głęboki niepokój środowiska medycznego. W odpowiedzi na te plany uruchomiona została oficjalna petycja obywatelsko-pracownicza skierowana do Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Domagamy się w niej natychmiastowego wycofania się z projektu fuzji."



Autorzy petycji podają powody sprzeciwu, a są to:



zagrożenie dla ciągłości i jakości leczenia pacjentów : KPCP to wysokospecjalistyczny ośrodek o ogólnokrajowej renomie. Połączenie z dużą, wieloprofilową placówką grozi utratą autonomii, rozmyciem unikalnej specyfiki leczenia chorób płuc oraz onkologii pulmonologicznej, a w konsekwencji pogorszeniem dostępu do wyspecjalizowanej opieki dla pacjentów z całego województwa.

: KPCP to wysokospecjalistyczny ośrodek o ogólnokrajowej renomie. Połączenie z dużą, wieloprofilową placówką grozi utratą autonomii, rozmyciem unikalnej specyfiki leczenia chorób płuc oraz onkologii pulmonologicznej, a w konsekwencji pogorszeniem dostępu do wyspecjalizowanej opieki dla pacjentów z całego województwa. ryzyko utraty stabilności finansowej : Bydgoskie centrum jest mniejszą jednostką o relatywnie niskim zadłużeniu. Istnieje realna obawa, że środki wypracowane przez nasz zespół – zamiast na nowoczesny sprzęt i rozwój – zostaną przeznaczone na pokrywanie zobowiązań znacznie bardziej zadłużonego szpitala w Grudziądzu. W skrajnym scenariuszu może to doprowadzić do marginalizacji, a nawet likwidacji bydgoskiej pulmonologii.

: Bydgoskie centrum jest mniejszą jednostką o relatywnie niskim zadłużeniu. Istnieje realna obawa, że środki wypracowane przez nasz zespół – zamiast na nowoczesny sprzęt i rozwój – zostaną przeznaczone na pokrywanie zobowiązań znacznie bardziej zadłużonego szpitala w Grudziądzu. W skrajnym scenariuszu może to doprowadzić do marginalizacji, a nawet likwidacji bydgoskiej pulmonologii. brak dialogu i rzetelnych analiz : Decyzje o tak strategicznym znaczeniu dla bezpieczeństwa zdrowotnego regionu są podejmowane bez przedstawienia wiarygodnych wyliczeń ekonomicznych oraz bez konsultacji ze stroną społeczną i pracownikami.

Petycję można podpisać w formie elektronicznej pod adresem:

https://www.openpetition.eu/pl/petition/online/bronmy-kujawsko-pomorskiego-centrum-pulmonologii-w-bydgoszczy#