Srebrny BohaterON dla Żanety Walentyn i Michała Słobodziana/fot. nadesłane
Bydgoszcz

Srebrny BohaterON dla Żanety Walentyn i Michała Słobodziana za audiodokument „Tu się nie płacze"!

Srebrny BohaterON dla Żanety Walentyn i Michała Słobodziana/fot. nadesłane

W Warszawie odbywa się dziś (12 listopada) uroczysta gala konkursu BohaterON. Żaneta Walentyn i Michał Słobodzian z Polskiego Radia PiK zostali nominowani w kategorii „dziennikarz". Za swój wyjątkowy audiodokument dostali „srebro"! To już kolejna nagroda dla tej pary.

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Zaszczyt i wielkie szczęście! W obecności kilkudziesięciu bohaterów Powstania Warszawskiego dostaliśmy właśnie Nagrodę Srebrny BohaterON. Kapituła doceniła nasz audiodokument „Tu się nie płacze". Trudno znaleźć mądre słowa...Dziękujemy!!!" - napisał Michała Słobodzian kilka minut po otrzymaniu statuetki.

Józef Kropiński i Helena Dunicz-Niwińska to bohaterowie nagrodzonego audiodokumentu.
On był Bydgoszczaninem, ona lwowianką. On uczył gry na altówce i komponował, ona skończyła konserwatorium i grała na skrzypcach. Nigdy się nie poznali, a mimo to ich losy splotła muzyka w nieludzkim czasie i w nieludzkim miejscu. Ona grała w orkiestrze obozowej w Birkenau, on w lagerkapeli w Auschwitz.

I m.in. za przywrócenie pamięci tym postaciom nominowano dziennikarzy Polskiego Radia PiK do nagrody w tym historycznym konkursie.


  • Muzykę do słuchowiska skomponowali Kamil Bzdzian i Dorota Demidowicz. Wykorzystano w nim także utwory Józefa Kropińskiego. Reżyserem jest Waldemar Modestowicz, realizacją dźwiękową zajął się Maciej Kubera - obaj z Teatru Polskiego Radia.
  • W rolach głównych występują: Anna Seniuk w roli Heleny Dunicz-Niwińskiej i Przemysław Bluszcz jako Józef Kropiński. W słuchowisku wzięli udział również: Anna Grycewicz, Leon Charewicz, Mateusz Rusin i Przemysław Wyszyński. Audiodokumentu pt. „Tu się płacze" można posłuchać: TUTAJ
  • Konkurs oraz całą kampanię społeczną BohaterON – włącz historię! organizują dwie wrocławskie organizacje pozarządowe: Fundacja Sensoria oraz Fundacja Pokolenia Kolumbów.
  • Nagroda BohaterONy im. Powstańców Warszawskich ma na celu wyróżnienie osób i instytucji, których działania w szczególny sposób promują wiedzę o historii Polski XX wieku (lata 1918-1989) oraz edukację historyczno-patriotyczną, a także współczesny wyraz patriotyzmu i wcielania w życie wartości jakimi kierowali się Powstańcy Warszawscy.
  • Co roku firmy, organizacje pozarządowe, instytucje i osoby prywatne podejmują wiele działań pielęgnujących pamięć o historii Polski i jej bohaterach. By pokazać ich pracę oraz jej wyjątkowe efekty, a także zachęcić innych do promocji pięknej i nierzadko trudnej historii Polski, ustanowiono Nagrodę BohaterONy.

Fragment gali Konkursu BohaterON
Gdzie: Bydgoszcz
TAGI: BohaterONkonkursPowstanie WarszawskieŻaneta WalentynMichał SłobodzianTu się nie płaczeaudiodokument
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