Połowa kadencji minęła. Prezydent Torunia wskazuje na plusy, opozycja na minusy

Półmetek urzędowania prezydenta Torunia Pawła Gulewskiego. Podczas konferencji podsumowującej włodarz miasta zwrócił uwagę m.in. na wydatki inwestycyjne oraz działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców. Padły także pytania o kwestie, które niepokoiły Torunian.
- Miniony czas to 40 nowych punktów kamerowych, zakup agregatów prądotwórczych, namioty, maseczki - wylicza Paweł Gulewski.
- Przed nami tworzenie miejsc schronienia. Kolejny temat: budownictwo społeczne, czyli olbrzymi front inwestycji - zapowiada włodarz Torunia.
Nie zabrakło głosów krytycznych dotyczących chociażby reorganizacji szkół:
- Nie wyobrażam sytuacji, w której nie podjęlibyśmy ciężaru dotyczącego reorganizacji, optymalizacji sieci szkół albo z drugiej strony: za każdym razem, kiedy rozmawiamy o nowych naborach do przedszkoli, szkół podstawowych, ponadpodstawowych, to wychodzi olbrzymia luka demograficzna - wyjaśnia prezydent.
Z kolei opozycja zwracała uwagę na promocję w mediach społecznościowych i środki z budżetu przeznaczane na ten cel. Jest też gazetka miejska...
- Ten informator nie ma na celu promowania jakiekolwiek osoby, w tym również mojej - zastrzega prezydent Torunia.
- Jest to rzetelna informacja także dotycząca tych najważniejszych kwestii dotyczących projektów inwestycji co więcej pojawią się nowe projekty rozkładów jazdy o kolejne aspekt o którym będziemy w ten sposób informowali mieszkańców.
Przygotowanie publikacji, skład, druk oraz dystrybucja w nakładzie 70 tys. egzemplarzy to koszt 35 tys. zł - przekazał rzecznik prezydenta Torunia.
Więcej na temat prezydentury Pawła Gulewskiego jest: TUTAJ
- Wzrost zatrudnienia w urzędzie, kolejne podwyżki podatków lokalnych i opóźnienia w realizacji obietnic wyborczych — to główne zastrzeżenia Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości do dotychczasowej prezydentury Pawła Gulewskiego.
- Radni zwracają uwagę na wzrost zatrudnienia w Urzędzie Miasta Torunia. Według danych przekazanych przez magistrat mediom między 1 maja 2024 r. a 10 kwietnia 2026 r. liczba etatów wzrosła z 427,1 do 478,9. Oznacza to zwiększenie zatrudnienia o 51,8 etatu, czyli około 12 proc., bez dodatkowych 4,25 etatu finansowanych z projektów unijnych.