Prezydent Torunia Paweł Gulewski/fot. Michał Zaręba
Toruń

Połowa kadencji minęła. Prezydent Torunia wskazuje na plusy, opozycja na minusy

Prezydent Torunia Paweł Gulewski/fot. Michał Zaręba

Półmetek urzędowania prezydenta Torunia Pawła Gulewskiego. Podczas konferencji podsumowującej włodarz miasta zwrócił uwagę m.in. na wydatki inwestycyjne oraz działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców. Padły także pytania o kwestie, które niepokoiły Torunian.

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- Miniony czas to 40 nowych punktów kamerowych, zakup agregatów prądotwórczych, namioty, maseczki - wylicza Paweł Gulewski.
- Przed nami tworzenie miejsc schronienia. Kolejny temat: budownictwo społeczne, czyli olbrzymi front inwestycji - zapowiada włodarz Torunia.

Nie zabrakło głosów krytycznych dotyczących chociażby reorganizacji szkół:
- Nie wyobrażam sytuacji, w której nie podjęlibyśmy ciężaru dotyczącego reorganizacji, optymalizacji sieci szkół albo z drugiej strony: za każdym razem, kiedy rozmawiamy o nowych naborach do przedszkoli, szkół podstawowych, ponadpodstawowych, to wychodzi olbrzymia luka demograficzna - wyjaśnia prezydent.

Z kolei opozycja zwracała uwagę na promocję w mediach społecznościowych i środki z budżetu przeznaczane na ten cel. Jest też gazetka miejska...

- Ten informator nie ma na celu promowania jakiekolwiek osoby, w tym również mojej - zastrzega prezydent Torunia.
- Jest to rzetelna informacja także dotycząca tych najważniejszych kwestii dotyczących projektów inwestycji co więcej pojawią się nowe projekty rozkładów jazdy o kolejne aspekt o którym będziemy w ten sposób informowali mieszkańców.

Przygotowanie publikacji, skład, druk oraz dystrybucja w nakładzie 70 tys. egzemplarzy to koszt 35 tys. zł - przekazał rzecznik prezydenta Torunia.

Więcej na temat prezydentury Pawła Gulewskiego jest: TUTAJ



  • Wzrost zatrudnienia w urzędzie, kolejne podwyżki podatków lokalnych i opóźnienia w realizacji obietnic wyborczych — to główne zastrzeżenia Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości do dotychczasowej prezydentury Pawła Gulewskiego.
  • Radni zwracają uwagę na wzrost zatrudnienia w Urzędzie Miasta Torunia. Według danych przekazanych przez magistrat mediom między 1 maja 2024 r. a 10 kwietnia 2026 r. liczba etatów wzrosła z 427,1 do 478,9. Oznacza to zwiększenie zatrudnienia o 51,8 etatu, czyli około 12 proc., bez dodatkowych 4,25 etatu finansowanych z projektów unijnych.

Mówi Paweł Gulewski, prezydent Torunia
Gdzie: Toruń
TAGI: prezydentToruńkadencjapółmetekpodsumowanie
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