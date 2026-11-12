Reprezentacja Polski będzie musiała radzić sobie bez Przemysława Frankowskiego w listopadowych meczach Ligi Narodów/fot. Archiwum/Patryk Głowacki
SPORT

Arkadiusz Pyrka z kolejnym powołaniem. W kadrze zastąpi Frankowskiego

Reprezentacja Polski będzie musiała radzić sobie bez Przemysława Frankowskiego w listopadowych meczach Ligi Narodów/fot. Archiwum/Patryk Głowacki

Reprezentacja Polski będzie musiała radzić sobie bez Przemysława Frankowskiego w listopadowych meczach Ligi Narodów. Obrońca Rennes opuścił zgrupowanie z powodu urazu mięśniowego. W jego miejsce Jan Urban powołał Arkadiusza Pyrkę z FC St. Pauli.

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24-letni defensor regularnie występuje w tym sezonie na zapleczu Bundesligi. W 12 spotkaniach ligowych i pucharowych spędził na boisku ponad 1000 minut, notując trzy asysty.

Dla wychowanka Piasta Gliwice jest to czwarte powołanie od momentu objęcia reprezentacji przez Jana Urbana. Dotychczas Pyrka rozegrał w narodowych barwach trzy mecze i uzbierał 77 minut. Po raz ostatni wystąpił 31 maja przeciwko Ukrainie.

Frankowski nie zagra z powodu niewielkiego urazu mięśniowego. W ostatnim czasie był wykorzystywany w kadrze na lewej stronie defensywy.

„Biało-Czerwoni” 14 listopada zmierzą się na wyjeździe z Rumunią, a trzy dni później podejmą we Wrocławiu Szwecję.

Dyscyplina: piłka nożna
TAGI: Arkadiusz Pyrkareprezentacja PolskiJan UrbanPrzemysław FrankowskiFC St. PauliLiga NarodówPolska RumuniaPolska Szwecjapiłka nożnaPZPN
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