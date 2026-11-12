Dwie kolizje na drodze S10 w Cielu. Zderzyło się w nich łącznie pięć samochodów [zdjęcia]

Oba zdarzenia drogowe miały miejsce na pasie w kierunku Gdańska, na odcinku 300 metrów. W jednej kolizji brały udział dwa samochody osobowe, w drugiej trzy. Zablokowany jest jeden pas ruchu.

Nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Wiadomo, że utrudnienia mogą potrwać nawet 3 godziny.