Oba zdarzenia drogowe miały miejsce na pasie w kierunku Gdańska, na odcinku 300 metrów/fot. Heron15 Pomoc Drogowa Bydgoszcz 24h Andruszczenko Krystian 501337500
Bydgoszcz

Dwie kolizje na drodze S10 w Cielu. Zderzyło się w nich łącznie pięć samochodów [zdjęcia]

Oba zdarzenia drogowe miały miejsce na pasie w kierunku Gdańska, na odcinku 300 metrów/fot. Heron15 Pomoc Drogowa Bydgoszcz 24h Andruszczenko Krystian 501337500

Oba zdarzenia drogowe miały miejsce na pasie w kierunku Gdańska, na odcinku 300 metrów. W jednej kolizji brały udział dwa samochody osobowe, w drugiej trzy. Zablokowany jest jeden pas ruchu.

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Nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Wiadomo, że utrudnienia mogą potrwać nawet 3 godziny.

Gdzie: Bydgoszcz
TAGI: wypadekkolizjazderzenieCieleS10kujawsko-pomorskie
Oba zdarzenia drogowe miały miejsce na pasie w kierunku Gdańska, na odcinku 300 metrów/fot. Heron15 Pomoc Drogowa Bydgoszcz 24h Andruszczenko Krystian 501337500 Oba zdarzenia drogowe miały miejsce na pasie w kierunku Gdańska, na odcinku 300 metrów/fot. Heron15 Pomoc Drogowa Bydgoszcz 24h Andruszczenko Krystian 501337500 Oba zdarzenia drogowe miały miejsce na pasie w kierunku Gdańska, na odcinku 300 metrów/fot. Heron15 Pomoc Drogowa Bydgoszcz 24h Andruszczenko Krystian 501337500 Oba zdarzenia drogowe miały miejsce na pasie w kierunku Gdańska, na odcinku 300 metrów/fot. Heron15 Pomoc Drogowa Bydgoszcz 24h Andruszczenko Krystian 501337500 Oba zdarzenia drogowe miały miejsce na pasie w kierunku Gdańska, na odcinku 300 metrów/fot. Heron15 Pomoc Drogowa Bydgoszcz 24h Andruszczenko Krystian 501337500
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