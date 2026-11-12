Dwie kolizje na drodze S10 w Cielu. Zderzyło się w nich łącznie pięć samochodów [zdjęcia]

Oba zdarzenia drogowe miały miejsce na pasie w kierunku Gdańska, na odcinku 300 metrów. W jednej kolizji brały udział dwa samochody osobowe, w drugiej trzy…
W każdy czwartek po godz. 15:30 na antenie Polskiego Radia PiK Maciej Jastrzębski komentuje dla Słuchaczy wydarzenia, które mają wpływ na losy całego świata…
Marek Kalasiński już jako absolwent Politechniki Gdańskiej współtworzył Radio Toruń - pierwszą komercyjną rozgłośnię radiową w mieście, w której…
Na DK nr 25 na trasie Sępólno Krajeńskie - Bydgoszcz ok. godz. 16:00 doszło do kraksy z udziałem auta osobowego i dostawczego. Dwie osoby zostały poszko…
Prokuratura Rejonowa we Włocławku zakończyła śledztwo w głośnej na cały kraj sprawie śmierci pensjonariuszki domu opieki. Prawie rok temu późnym wieczorem…
Jak ustaliło Polskie Radio PiK, dwa radiowozy na sygnale podjechały pod jedną z fordońskich szkół podstawowych. Wezwał ich dyrektor po tym, co na korytarzu…
Samolot, który zgodnie z rozkładem miał wystartować w czwartek o godzinie 9:55, nie odleciał o czasie, a podróżni od rana siedzą na lotnisku oczekując…
Mieszkańcy Wąbrzeźna pomogli ochroniarzowi obezwładnić mężczyznę, który w sklepie próbował ukraść alkohol. Gdy ochroniarz próbował go zatrzymać…
Krwiobus zaparkował w czwartek przed siedzibą NFZ w Bydgoszczy. Wyjazdowa akcja to inicjatywa Narodowego Funduszu Zdrowia i Regionalnego Centrum Krwiodawstwa…
Nasze województwo jest na podium w kraju, jeśli chodzi o zadowolenie ludzi z życia. Tak wynika z danych „Pulsu Biznesu”, przytaczanych z OECD (Organizacji…
Ponad półtora kilograma narkotyków, karabin i broń czarnoprochową zabezpieczyli toruńscy policjanci podczas działań wymierzonych w przestępczość związaną…
Specjalistyczny 25-metrowy podnośnik otrzymali w czwartek chełmińscy strażacy. Pieniądze na nowoczesny sprzęt przekazał marszałek. Pojazd kosztował 2…