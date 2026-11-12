Zmarł Marek Kalasiński, przez lata związany z toruńskimi mediami: z telewizją, radiem

Marek Kalasiński już jako absolwent Politechniki Gdańskiej współtworzył Radio Toruń – pierwszą komercyjną rozgłośnię radiową w mieście, w której również odpowiadał za kwestie techniczne.

Później był wieloletnim zastępcą dyrektora ds. technicznych Telewizji Toruń, cenionym specjalistą, współtwórcą lokalnej radiofonii, a także pasjonatem kolejnictwa i modelarstwa.



Marek Kalasiński przez ponad dwadzieścia lat pracował w Telewizji Toruń, gdzie pełnił funkcję zastępcy dyrektora ds. technicznych. Odpowiadał za prawidłowe funkcjonowanie zaplecza technicznego stacji, w tym kamer, stanowisk montażowych, studia telewizyjnego oraz urządzeń nadawczych. Jego wiedza i doświadczenie miały istotne znaczenie dla codziennej pracy redakcji.



Poza pracą zawodową z pasją oddawał się kolejnictwu i modelarstwu. Angażował się w społeczne inicjatywy mające na celu ratowanie zabytkowego taboru kolejowego przed zniszczeniem, przyczyniając się do zachowania ważnej części dziedzictwa technicznego.



Współpracownicy Telewizji Toruń wspominają go jako pogodnego, życzliwego i zawsze gotowego do pomocy człowieka, na którego wsparcie oraz fachową radę można było liczyć. Choć przebywał już na zasłużonej emeryturze, pozostawał ważną częścią historii toruńskiej telewizji.



źr. torun.pl