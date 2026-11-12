Zmarł Marek Kalasiński, przez lata związany z toruńskimi mediami: z telewizją, z radiem/fot. Pixabay
Toruń

Zmarł Marek Kalasiński, przez lata związany z toruńskimi mediami: z telewizją, radiem

Zmarł Marek Kalasiński, przez lata związany z toruńskimi mediami: z telewizją, z radiem/fot. Pixabay

Marek Kalasiński już jako absolwent Politechniki Gdańskiej współtworzył Radio Toruń – pierwszą komercyjną rozgłośnię radiową w mieście, w której również odpowiadał za kwestie techniczne.

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Później był wieloletnim zastępcą dyrektora ds. technicznych Telewizji Toruń, cenionym specjalistą, współtwórcą lokalnej radiofonii, a także pasjonatem kolejnictwa i modelarstwa.

Marek Kalasiński przez ponad dwadzieścia lat pracował w Telewizji Toruń, gdzie pełnił funkcję zastępcy dyrektora ds. technicznych. Odpowiadał za prawidłowe funkcjonowanie zaplecza technicznego stacji, w tym kamer, stanowisk montażowych, studia telewizyjnego oraz urządzeń nadawczych. Jego wiedza i doświadczenie miały istotne znaczenie dla codziennej pracy redakcji.

Poza pracą zawodową z pasją oddawał się kolejnictwu i modelarstwu. Angażował się w społeczne inicjatywy mające na celu ratowanie zabytkowego taboru kolejowego przed zniszczeniem, przyczyniając się do zachowania ważnej części dziedzictwa technicznego.

Współpracownicy Telewizji Toruń wspominają go jako pogodnego, życzliwego i zawsze gotowego do pomocy człowieka, na którego wsparcie oraz fachową radę można było liczyć. Choć przebywał już na zasłużonej emeryturze, pozostawał ważną częścią historii toruńskiej telewizji.

źr. torun.pl

Gdzie: Toruń
TAGI: telewizjamediaMarek KalasińskipożegnaniewspomnieniazmarłToruńkujawsko-pomorskie
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