„Zażartował", że jutro w szkole będzie „krwawy piątek". Radiowozy pod bydgoską podstawówką

Jak ustaliło Polskie Radio PiK, dwa radiowozy na sygnale podjechały pod jedną z fordońskich szkół podstawowych. Wezwał ich dyrektor po tym, co na korytarzu usłyszała nauczycielka.

Nauczycielka przekazała dyrektorowi, że jeden z 14-letnich uczniów mówił do drugiego, że jutro będzie „krwawy piątek".



Zgodnie z obowiązującymi w placówkach edukacyjnych zasadami bezpieczeństwa, takich słów nie wolno ignorować, dlatego nauczycielka od razu zawiadomiła dyrektora, a ten wezwał policję. Przyjechały dwa radiowozy na sygnale.



- Około 14:20 do szkoły przyjechała policja - potwierdza mł. asp. Jakub Skrzypek z KMP Bydgoszcz. - Funkcjonariusze rozmawiali z uczniem, który powiedział, że to był tylko żart i że nie spodziewał się takiej reakcji na jego słowa.



Kolejnym krokiem było wezwanie do szkoły ojca chłopaka, który został zobowiązany do odbycia z synem rozmowy wychowawczej.



