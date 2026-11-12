Po tych słowach ucznia do szkoły przyjechała policja/ fot. policja.pl
Bydgoszcz

„Zażartował", że jutro w szkole będzie „krwawy piątek". Radiowozy pod bydgoską podstawówką

Po tych słowach ucznia do szkoły przyjechała policja/ fot. policja.pl

Jak ustaliło Polskie Radio PiK, dwa radiowozy na sygnale podjechały pod jedną z fordońskich szkół podstawowych. Wezwał ich dyrektor po tym, co na korytarzu usłyszała nauczycielka.

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Nauczycielka przekazała dyrektorowi, że jeden z 14-letnich uczniów mówił do drugiego, że jutro będzie „krwawy piątek".

Zgodnie z obowiązującymi w placówkach edukacyjnych zasadami bezpieczeństwa, takich słów nie wolno ignorować, dlatego nauczycielka od razu zawiadomiła dyrektora, a ten wezwał policję. Przyjechały dwa radiowozy na sygnale.

- Około 14:20 do szkoły przyjechała policja - potwierdza mł. asp. Jakub Skrzypek z KMP Bydgoszcz. - Funkcjonariusze rozmawiali z uczniem, który powiedział, że to był tylko żart i że nie spodziewał się takiej reakcji na jego słowa.

Kolejnym krokiem było wezwanie do szkoły ojca chłopaka, który został zobowiązany do odbycia z synem rozmowy wychowawczej.

  • Po takiej interwencji policja obligatoryjnie zgłasza także sprawę do sądu rodzinnego, który zadecyduje, jaki będzie finał tego zdarzenia.

Gdzie: Bydgoszcz
TAGI: uczniowiepolicjaszkołaFordonBydgoszczkujawsko-pomorskie
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